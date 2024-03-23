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СК РФ: число погибших в «Крокус сити холле» выросло до 93 человек

Число погибших в подмосковном «Крокус сити холле» выросло до 93 человек

23 марта 2024, 09:21
Фото: 1MI

СК РФ: число погибших в «Крокус сити холле» выросло до 93 человек

Продолжают поступать новые сведения о жертвах атаки террористов в Красногорске. К этому часу известно о 93 жертвах.

Более чем на треть, до 93, выросло количество жертв теракта в «Крокус сити холле», об этом заявили в Следственном комитете России днем в субботу, 23 марта.

Напомним, что ранее СК сообщал о 60 жертвах. Новые данные поступают по мере разбора завалов в гигантском развлекательном комплексе. В ведомстве предупредили, что число жертв неокончательное и, скорее всего, еще возрастет. В основном люди погибали от пуль террористов, использовавших автоматическое оружие. Многие отравились продуктами горения.

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Для поджога концертного зала преступники применили горючую жидкость, которой облили кресла.

Напомним, что ранее стало известно о задержании преступников недалеко от российско-украинской границы в Брянской области. Глава ФСБ Бортников доложил президенту, что арестованы 11 человек. Четверо из них непосредственно причастны к вчерашним атакам.

В ФСБ официально заявили, что преступники намеревались перейти границу, где их уже ждали сообщники. Также силовики сообщают о том, что теракт был самым тщательным образом спланирован.

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