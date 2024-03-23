Число погибших в подмосковном «Крокус сити холле» выросло до 93 человек

Напомним, что ранее СК сообщал о 60 жертвах. Новые данные поступают по мере разбора завалов в гигантском развлекательном комплексе. В ведомстве предупредили, что число жертв неокончательное и, скорее всего, еще возрастет. В основном люди погибали от пуль террористов, использовавших автоматическое оружие. Многие отравились продуктами горения.