Число погибших в подмосковном «Крокус сити холле» выросло до 93 человек

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Более чем на треть, до 93, выросло количество жертв теракта в «Крокус сити холле», об этом заявили в Следственном комитете России днем в субботу, 23 марта.
Напомним, что ранее СК сообщал о 60 жертвах. Новые данные поступают по мере разбора завалов в гигантском развлекательном комплексе. В ведомстве предупредили, что число жертв неокончательное и, скорее всего, еще возрастет. В основном люди погибали от пуль террористов, использовавших автоматическое оружие. Многие отравились продуктами горения.
Для поджога концертного зала преступники применили горючую жидкость, которой облили кресла.
Напомним, что ранее стало известно о задержании преступников недалеко от российско-украинской границы в Брянской области. Глава ФСБ Бортников доложил президенту, что арестованы 11 человек. Четверо из них непосредственно причастны к вчерашним атакам.
В ФСБ официально заявили, что преступники намеревались перейти границу, где их уже ждали сообщники. Также силовики сообщают о том, что теракт был самым тщательным образом спланирован.