Двое детей из Тагила были на соревнованиях в «Крокус Сити Холл» в день теракта

Четверо детей-танцоров с Урала были в «Крокус Сити Холл» в день теракта

Четверо уральцев, их родители и тренеры были среди людей, приехавших на соревнования в «Крокус Сити Холл», который 22 марта был атакован террористами. Двое участников из Екатеринбурга (Никита Ляшенко, Мария Колясникова) и двое детей из Нижнего Тагила (Михаил Бережнов и Мария Рябинина) были в здании.