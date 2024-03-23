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Published Сегодня, 09:36

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Updated Сегодня, 09:44

Четверо детей-танцоров с Урала были в «Крокус Сити Холл» в день теракта

Двое детей из Тагила были на соревнованиях в «Крокус Сити Холл» в день теракта

23 марта 2024, 09:36
Фото: МЧС России

Четверо детей-танцоров с Урала были в «Крокус Сити Холл» в день теракта

Четверо уральцев, их родители и тренеры были среди людей, приехавших на соревнования в «Крокус Сити Холл», который 22 марта был атакован террористами. Двое участников из Екатеринбурга (Никита Ляшенко, Мария Колясникова) и двое детей из Нижнего Тагила (Михаил Бережнов и Мария Рябинина) были в здании.

Дети-танцоры из Нижнего Тагила выступали в категории «Мальчики и девочки 7-9 лет». Редакции TagilCity.ru удалось связаться тагильской командой: сейчас юные спортсмены, их тренер и родители ждут самолет, чтобы улететь домой:

Соревнования отменили. Всех детей эвакуировали полностью вчера. Наши дети в этот день, к счастью, не соревновались, у них был перерыв. Они с утра оттанцевали и закончили выступление. Они планировали еще сегодня танцевать, но раз произошел такой случай — все отменили. Мы ждем рейс на самолет. Все на месте, тренер, родители, — рассказал тренер Дмитрий Шефер редакции TagilCity.ru прямо из здания аэропорта.

По данным тренера, никто из тагильской делегации не пострадал и в момент ЧП на месте не находился.

Михаил Бережнов и Мария РябининаМихаил Бережнов и Мария Рябинина
Михаил Бережнов и Мария Рябинина
Фото: Полина Шефер, ВКонтакте

Напомним, всего на текущий момент известно о 93 погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холл», эксперты полагают, что цифра может увеличиться. Чемпионат и первенство России по танцевальному спорту проходило в здании, на которое напали террористы. Всего участвовали спортсмены из 53 регионов России.

Число погибших в подмосковном «Крокус сити холле» выросло до 93 человек
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