Двое детей из Тагила были на соревнованиях в «Крокус Сити Холл» в день теракта

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Дети-танцоры из Нижнего Тагила выступали в категории «Мальчики и девочки 7-9 лет». Редакции TagilCity.ru удалось связаться тагильской командой: сейчас юные спортсмены, их тренер и родители ждут самолет, чтобы улететь домой:
Соревнования отменили. Всех детей эвакуировали полностью вчера. Наши дети в этот день, к счастью, не соревновались, у них был перерыв. Они с утра оттанцевали и закончили выступление. Они планировали еще сегодня танцевать, но раз произошел такой случай — все отменили. Мы ждем рейс на самолет. Все на месте, тренер, родители, — рассказал тренер Дмитрий Шефер редакции TagilCity.ru прямо из здания аэропорта.
По данным тренера, никто из тагильской делегации не пострадал и в момент ЧП на месте не находился.
Напомним, всего на текущий момент известно о 93 погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холл», эксперты полагают, что цифра может увеличиться. Чемпионат и первенство России по танцевальному спорту проходило в здании, на которое напали террористы. Всего участвовали спортсмены из 53 регионов России.