Дворцы Нижнего Тагила приостанавливают работу после теракта в Крокусе

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Так, например, в Тагилстроевском дворце творчества сообщили, что он закрывается на выходные, а все мероприятия отменены. Кроме того, отменяются и дежурства персонала, сообщила TagilCity.ru одна из жительниц Тагилстроя Наталья.
Вчера вечером еще до теракта нам расписали достаточно насыщенную программу, но утром сообщили, что все отменяется. Все дворцы закрыты. Пока пишут, что только на выходные, — рассказала TagilCity.ru Наталья.
В социальных сетях других дворцов творчества появились картинки с выражением соболезнований семьям погибших и пострадавших.
Напомним, в связи с терактом в Крокусе в Свердловской области отменены все увеселительные мероприятия. Пока дата отмены запрета не сообщается. Губернатор Евгений Куйвашев планирует проведение заседания антитеррористической комиссии.