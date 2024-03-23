tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Дворцы Нижнего Тагила приостанавливают работу после теракта в Крокусе

Дворцы Нижнего Тагила приостанавливают работу после теракта в Крокусе

23 марта 2024, 04:54
Фото: 1MI
Дворцы творчества Нижнего Тагила заявили о приостановке работы в выходные из-за теракта в Crocus City Hall в Подмосковье.

Так, например, в Тагилстроевском дворце творчества сообщили, что он закрывается на выходные, а все мероприятия отменены. Кроме того, отменяются и дежурства персонала, сообщила TagilCity.ru одна из жительниц Тагилстроя Наталья.

Вчера вечером еще до теракта нам расписали достаточно насыщенную программу, но утром сообщили, что все отменяется. Все дворцы закрыты. Пока пишут, что только на выходные, — рассказала TagilCity.ru Наталья.

В социальных сетях других дворцов творчества появились картинки с выражением соболезнований семьям погибших и пострадавших.

Напомним, в связи с терактом в Крокусе в Свердловской области отменены все увеселительные мероприятия. Пока дата отмены запрета не сообщается. Губернатор Евгений Куйвашев планирует проведение заседания антитеррористической комиссии.

Владислав Пинаев выразил соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» в Москве
Узнать подробнее
Читайте также:
Психологи окажут помощь всем россиянам после теракта в «Крокус Сити Холл» в Москве«Смерть за смерть»: власти РФ контролируют ситуацию с терактом в «Крокус Сити Холл»Здание «Крокуса» полностью охвачено огнем
#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#ЧП#Отмена#Мероприятия#Дворец#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года
Подпишитесь
В Свердловской области усилены меры безопасности на транспорте
Сегодня, 04:57
Владислав Пинаев выразил соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» в Москве
Сегодня, 04:32
Какие товары из СССР продают в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:54
Как улицы Нижнего Тагила встречают весну: фоторепортаж редакции TagilCity.ru
21 марта, 07:29
Роспотребнадзор: жители Нижнего Тагила не жалуются на выбросы
Вчера, 12:31
"