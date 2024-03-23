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Екатеринбургский ТЦ пытается отсудить у бельгийского банка 4,8 млн долларов

Екатеринбургский ТЦ пытается отсудить у бельгийского банка 4,8 млн долларов

23 марта 2024, 09:28
Фото: 1MI
Управляющая компания «Итс Групп» (юрлицо ТЦ «Гринвич») обратилась в суд с иском к бельгийскому Euroclear Bank S.A./N.V и небанковской кредитной организации АО «Национальный расчетный депозитарий» на 4,8 миллиона долларов.

Производство по делу уже возбуждено, сообщается в определении Арбитражного суда. Первое заседание назначено на 18 апреля.

По данным Ура.ру, в депозитарии хранится большинство замороженных активов Центробанка РФ. В 2022 году организация смогла заработать на инвестициях 821 миллион евро.

Напомним, ранее администрация Екатеринбурга подала в суд на Wildberries. Власти посчитали, что маркетплейс начал строительство без разрешительной документации.

#Экономика#Суд#Иск#Екатеринбург#Ирина Кирилова#ТРЦ#Разбирательство
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