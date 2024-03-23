Екатеринбургский ТЦ пытается отсудить у бельгийского банка 4,8 млн долларов

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Производство по делу уже возбуждено, сообщается в определении Арбитражного суда. Первое заседание назначено на 18 апреля.
По данным Ура.ру, в депозитарии хранится большинство замороженных активов Центробанка РФ. В 2022 году организация смогла заработать на инвестициях 821 миллион евро.
Напомним, ранее администрация Екатеринбурга подала в суд на Wildberries. Власти посчитали, что маркетплейс начал строительство без разрешительной документации.