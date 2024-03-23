Глава ФСБ Бортников сообщил Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту

Ранее также появились сообщения, что в Брянской области сотрудники ГИБДД на 376 км трассы М-3 «Украина» (недалеко от украинской границы) попытались остановить автомобиль Renault Symbol, который ранее видели на парковке около «Крокус сити холл». Водитель авто не отреагировал на знаки автоинспекторов, в результате по машине был открыт огонь.