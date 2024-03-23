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ФСБ задержала 11 человек по делу о теракте в «Крокусе»

Глава ФСБ Бортников сообщил Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту

23 марта 2024, 08:38
Фото: 1MI

ФСБ задержала 11 человек по делу о теракте в «Крокусе»

Сотрудники ФСБ РФ задержали 11 человек, которых подозревают в причастности к совершению теракта в «Крокус сити холле». В их числе — четверо террористов, которые непосредственно участвовали в нападении.

Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о поимке террористов, причастных к теракту в «Крокус сити холле» 22 марта. Среди задержанных — четыре человека, которые непосредственно участвовали в террористической атаке.

Бортников отметил, что ФСБ продолжает работать по выявлению остальных участников преступной группы, причастных к террористической атаке.

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Ранее также появились сообщения, что в Брянской области сотрудники ГИБДД на 376 км трассы М-3 «Украина» (недалеко от украинской границы) попытались остановить автомобиль Renault Symbol, который ранее видели на парковке около «Крокус сити холл». Водитель авто не отреагировал на знаки автоинспекторов, в результате по машине был открыт огонь.

Фото: телеканал «Звезда»

Находившиеся в машине мужчины были задержаны. Среди них — 19-летний террорист Мухаммадсобир Файзов, сообщает телеграм-канал «операция Z: военкоры Русской весны».

Ранее власти Екатеринбурга объявили об отмене более сотни мероприятий в связи с терактом в Подмосковье.

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