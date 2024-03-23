Массовые мероприятия отменены в Свердловской области из-за теракта в Крокусе

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:56
В ближайшее время планируется провести заседание антитеррористической комиссии, чтобы решить вопрос о введении дополнительных мер безопасности в области, сообщили в региональном правительстве.
В Нижнем Тагиле мероприятия также отменяются. Так, например, были закрыты все дворцы творчества. В населенных пунктах Свердловской области семьям погибших выражают соболезнования.
Свои соболезнования принес и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Напомним, теракт в Crocus произошел 22 марта вечером. Неизвестные ворвались в учреждение и открыли стрельбу. Также они подожгли зрительный зал. На место прибыли все экстренные службы, а также губернатор Московской области Алексей Воробьев, глава СК РФ Александр Бастрыкин. Президент РФ Владимир Путин принес соболезнования семьям погибших и пострадавших.