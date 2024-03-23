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Массовые мероприятия отменены в Свердловской области из-за теракта в Крокусе

Массовые мероприятия отменены в Свердловской области из-за теракта в Крокусе

23 марта 2024, 04:38
Фото: пресс-служба губернатора Московской области
В связи с терактом в Crocus City Hall в Свердловской области отменены все увеселительные мероприятия. Такое распорядение дал губернатор Евгений Куйвашев.

В ближайшее время планируется провести заседание антитеррористической комиссии, чтобы решить вопрос о введении дополнительных мер безопасности в области, сообщили в региональном правительстве.

В Нижнем Тагиле мероприятия также отменяются. Так, например, были закрыты все дворцы творчества. В населенных пунктах Свердловской области семьям погибших выражают соболезнования.

Свои соболезнования принес и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, теракт в Crocus произошел 22 марта вечером. Неизвестные ворвались в учреждение и открыли стрельбу. Также они подожгли зрительный зал. На место прибыли все экстренные службы, а также губернатор Московской области Алексей Воробьев, глава СК РФ Александр Бастрыкин. Президент РФ Владимир Путин принес соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Психологи окажут помощь всем россиянам после теракта в «Крокус Сити Холл» в Москве
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#Происшествия#Свердловская область#Евгений Куйвашев#ЧП#Отмена#Мероприятия#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года
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