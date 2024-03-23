Массовые мероприятия отменены в Свердловской области из-за теракта в Крокусе

Напомним, теракт в Crocus произошел 22 марта вечером. Неизвестные ворвались в учреждение и открыли стрельбу. Также они подожгли зрительный зал. На место прибыли все экстренные службы, а также губернатор Московской области Алексей Воробьев, глава СК РФ Александр Бастрыкин. Президент РФ Владимир Путин принес соболезнования семьям погибших и пострадавших.