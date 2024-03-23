Мемориал памяти жертв теракта в Москве появился и на Вагонке

Posted Сегодня, 19:16
Published Сегодня, 19:16
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
К танку-памятнику на перекрестке улицы Зари и Ленинградского проспекта жители Вагонки несут цветы. Помимо алых гвоздик на стихийном мемориале появилось и множество детских игрушек, также люди приносят свечи. Появился и лист бумаги с надписью «Крокус Сити Скорбим 22.03.2024».
Сегодня вечером гуляли по площади и обратили внимание, что у памятника тоже появился мемориал. Жители Вагонки тоже скорбят, — говорит жительница района.
Аналогичный мемориал появился и в центре города: тагильчане массово проявляют свою скорбь, складывая цветы и другие атрибуты у трибуны напротив Театральной площади.