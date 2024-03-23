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В Нижнем Тагиле появился еще один мемориал памяти жертв теракта в Москве

Мемориал памяти жертв теракта в Москве появился и на Вагонке

23 марта 2024, 19:16
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле появился еще один мемориал памяти жертв теракта в Москве

Жители Дзержинского района Нижнего Тагила несут цветы, игрушки и свечи на площадь Танкостроителей на улице Зари.

К танку-памятнику на перекрестке улицы Зари и Ленинградского проспекта жители Вагонки несут цветы. Помимо алых гвоздик на стихийном мемориале появилось и множество детских игрушек, также люди приносят свечи. Появился и лист бумаги с надписью «Крокус Сити Скорбим 22.03.2024».

Сегодня вечером гуляли по площади и обратили внимание, что у памятника тоже появился мемориал. Жители Вагонки тоже скорбят, — говорит жительница района.

Аналогичный мемориал появился и в центре города: тагильчане массово проявляют свою скорбь, складывая цветы и другие атрибуты у трибуны напротив Театральной площади.

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