Мемориал памяти жертв теракта в Москве появился и на Вагонке

К танку-памятнику на перекрестке улицы Зари и Ленинградского проспекта жители Вагонки несут цветы. Помимо алых гвоздик на стихийном мемориале появилось и множество детских игрушек, также люди приносят свечи. Появился и лист бумаги с надписью «Крокус Сити Скорбим 22.03.2024».