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Опубликован список пострадавших от теракта в «Крокус Сити Холл»

Названы имена пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холл»: список

23 марта 2024, 07:35
Фото: 1MI

Опубликован список пострадавших от теракта в «Крокус Сити Холл»

МЧС РФ опубликовало список госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Всего в нем 107 человек. Информация предоставлена по данным Минздрава.

Итак, список выглядит следующим образом:

Список госпитализированных в лечебные учреждения в связи с ситуацией в Московской области по состоянию на 09.00 (по данным Минздрава России)

№ п.п ФИО
1 Стебенькова Диана Александровна
2 Кашапова Дарья Викторовна
3 Науменкова Дарья Алексеевна
4 Морякин Николай Николаевич
5 Пустошин Павел Александрович
6 Паращенко Сергей Сергеевич
7 Лугуева Камилла Османовна
8 Тухватуллина Светлана Петровна
9 Свиридова Альбина Николаевна
10 Зайцева Ольга Анатольевна
11 Неизвестный 1
12 Леошин Илья Анатольевич
13 Мигур Никита Андреевич
14 Тухватуллин Альберт Бариевич
15 Серегина Елена Александровна
16 Журавлев Павел Георгиевич
17 Бедрик Оксана Владимировна
18 Уколов Олег Владимирович
19 Зайцева Татьяна Сергеевна
20 Зайцев Роман Викторович
21 Новоселова Мария Львовна
22 Аврамова Елена Леонидовна
23 Неизвестная женщина
24 Неизвестная женщина 2
25 Жарова Мария Андреевна
26 Агапова Мария Юрьевна
27 Неизвестная женщина 3
28 Гурядова Мария Владимировна
29 Ращенко
30 Рубанова Юлия Владимировна
31 Немова Елена Николаевна
32 Карпов Алексей Александрович
33 Черноусова Наталья Васильевна
34 Данилова Мария Александровна
35 Рубанов Андрей Викторович
36 Машура Сергей Николаевич
37 Петров Дмитрий Андреевич
38 Смагина Ольга Юрьевна
39 Перов Владимир Юрьевич
40 Перова Дарья Сергеевна
41 Сырина Екатерина Викторовна
42 Галкина Ольга Евгеньевна
43 Виноградов Денис Владимирович
44 Виноградова
45 Неизвестная женщина 4
46 Левина Марина Борисовна
47 Солопова Диана Игоревна
48 Гусева Алена Константиновна
49 Тихомирова Екатерина Викторовна
50 Матковская Оксана Николаевна
51 Горяева Анжела Викторовна
52 Шеховцева Наталья Олеговна
53 Бурнашев Тимур Ринатович
54 Бурнашева Елена Андреевна
55 Волкова Наталия Владимировна
56 Владимиров Максим Анатольевич
57 Гирина Евгения Владимировна
58 Гирина Елена Николаевна
59 Максимов Владимир Александрович
60 Тарасенко Евгений Юрьевич
61 Батаман Кирилл Евгеньевич
62 Мясников Тимур Михайлович
63 Полякова Екатерина Андреевна
64 Морковкина Светлана Викторовна
65 Бирюков Владимир Вадимович
66 Уютова Валерия Валерьевна
67 Кашеваров Алим Иосифович
68 Николаенкова Светлана Викторовна
69 Захарова Юлия Рустамовна
70 Чавычалова Маргарита Владимировна
71 Черданцева Юлия Викторовна
72 Черданцева Елена Дмитриевна
73 Воронина Елена Радиевна
74 Скисова Наталия Владимировна
75 Колобанов Алексей Вячеславович
76 Климова Елзизавета Алексеевна
77 Шерстобитов Дмитрий Викторвич
78 Чавычалова Алексей Владимирович
79 Маркина Ксения Сергеевна
80 Михайлина Марина Генадьевна
81 Можаев В В
82 Ионова Оксана Леонидовна
83 Чапланова
84 Гуляева Анастасия Анатольевна
85 Глезер Мария Семеновна
86 Соколов Иван Сергеевич
87 Ромашкина Елена Владимировна
88 Лещинская Анастасия Раисовна
89 Никулина Надежда Николаевна
90 Белоусова Анна Олеговна
91 Денисов Андрей Михайлович
92 Коробейникова Ольга Геннадьевна
93 Смолякова Анна Владимировна
94 Толпыкин Илья Игоревич
95 Бычков Дмитрий Денисович
96 Лугуева Ясмина Османовна
97 Мирзоева Гульмира Идрисовна
98 Русакова С. Ю.
99 Брасулова Инна Хусейновна
100 Немайцев Дмитрий Дмитриевич
101 Панюшкина Екатерина Владимировна
102 Сальдина Алла Сергеевны
103 Телецкая Ирина Викторовна
104 Голубев Роман Юрьевич
105 Блинов Роман Сергеевич
106 Комылятова Екатерина Анатольевна
107 Казинская Елена Александровна

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье случился 22 марта. Неизвестные устроили стрельбу, а также подожгли зрительный зал. В связи со случившимся по всей России, в том числе и Свердловской области, отменяются массовые мероприятия, а также усиливаются меры безопасности.

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