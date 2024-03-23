Названы имена пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холл»: список

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Итак, список выглядит следующим образом:
Список госпитализированных в лечебные учреждения в связи с ситуацией в Московской области по состоянию на 09.00 (по данным Минздрава России)
|№ п.п
|ФИО
|1
|Стебенькова Диана Александровна
|2
|Кашапова Дарья Викторовна
|3
|Науменкова Дарья Алексеевна
|4
|Морякин Николай Николаевич
|5
|Пустошин Павел Александрович
|6
|Паращенко Сергей Сергеевич
|7
|Лугуева Камилла Османовна
|8
|Тухватуллина Светлана Петровна
|9
|Свиридова Альбина Николаевна
|10
|Зайцева Ольга Анатольевна
|11
|Неизвестный 1
|12
|Леошин Илья Анатольевич
|13
|Мигур Никита Андреевич
|14
|Тухватуллин Альберт Бариевич
|15
|Серегина Елена Александровна
|16
|Журавлев Павел Георгиевич
|17
|Бедрик Оксана Владимировна
|18
|Уколов Олег Владимирович
|19
|Зайцева Татьяна Сергеевна
|20
|Зайцев Роман Викторович
|21
|Новоселова Мария Львовна
|22
|Аврамова Елена Леонидовна
|23
|Неизвестная женщина
|24
|Неизвестная женщина 2
|25
|Жарова Мария Андреевна
|26
|Агапова Мария Юрьевна
|27
|Неизвестная женщина 3
|28
|Гурядова Мария Владимировна
|29
|Ращенко
|30
|Рубанова Юлия Владимировна
|31
|Немова Елена Николаевна
|32
|Карпов Алексей Александрович
|33
|Черноусова Наталья Васильевна
|34
|Данилова Мария Александровна
|35
|Рубанов Андрей Викторович
|36
|Машура Сергей Николаевич
|37
|Петров Дмитрий Андреевич
|38
|Смагина Ольга Юрьевна
|39
|Перов Владимир Юрьевич
|40
|Перова Дарья Сергеевна
|41
|Сырина Екатерина Викторовна
|42
|Галкина Ольга Евгеньевна
|43
|Виноградов Денис Владимирович
|44
|Виноградова
|45
|Неизвестная женщина 4
|46
|Левина Марина Борисовна
|47
|Солопова Диана Игоревна
|48
|Гусева Алена Константиновна
|49
|Тихомирова Екатерина Викторовна
|50
|Матковская Оксана Николаевна
|51
|Горяева Анжела Викторовна
|52
|Шеховцева Наталья Олеговна
|53
|Бурнашев Тимур Ринатович
|54
|Бурнашева Елена Андреевна
|55
|Волкова Наталия Владимировна
|56
|Владимиров Максим Анатольевич
|57
|Гирина Евгения Владимировна
|58
|Гирина Елена Николаевна
|59
|Максимов Владимир Александрович
|60
|Тарасенко Евгений Юрьевич
|61
|Батаман Кирилл Евгеньевич
|62
|Мясников Тимур Михайлович
|63
|Полякова Екатерина Андреевна
|64
|Морковкина Светлана Викторовна
|65
|Бирюков Владимир Вадимович
|66
|Уютова Валерия Валерьевна
|67
|Кашеваров Алим Иосифович
|68
|Николаенкова Светлана Викторовна
|69
|Захарова Юлия Рустамовна
|70
|Чавычалова Маргарита Владимировна
|71
|Черданцева Юлия Викторовна
|72
|Черданцева Елена Дмитриевна
|73
|Воронина Елена Радиевна
|74
|Скисова Наталия Владимировна
|75
|Колобанов Алексей Вячеславович
|76
|Климова Елзизавета Алексеевна
|77
|Шерстобитов Дмитрий Викторвич
|78
|Чавычалова Алексей Владимирович
|79
|Маркина Ксения Сергеевна
|80
|Михайлина Марина Генадьевна
|81
|Можаев В В
|82
|Ионова Оксана Леонидовна
|83
|Чапланова
|84
|Гуляева Анастасия Анатольевна
|85
|Глезер Мария Семеновна
|86
|Соколов Иван Сергеевич
|87
|Ромашкина Елена Владимировна
|88
|Лещинская Анастасия Раисовна
|89
|Никулина Надежда Николаевна
|90
|Белоусова Анна Олеговна
|91
|Денисов Андрей Михайлович
|92
|Коробейникова Ольга Геннадьевна
|93
|Смолякова Анна Владимировна
|94
|Толпыкин Илья Игоревич
|95
|Бычков Дмитрий Денисович
|96
|Лугуева Ясмина Османовна
|97
|Мирзоева Гульмира Идрисовна
|98
|Русакова С. Ю.
|99
|Брасулова Инна Хусейновна
|100
|Немайцев Дмитрий Дмитриевич
|101
|Панюшкина Екатерина Владимировна
|102
|Сальдина Алла Сергеевны
|103
|Телецкая Ирина Викторовна
|104
|Голубев Роман Юрьевич
|105
|Блинов Роман Сергеевич
|106
|Комылятова Екатерина Анатольевна
|107
|Казинская Елена Александровна
Напомним, теракт в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье случился 22 марта. Неизвестные устроили стрельбу, а также подожгли зрительный зал. В связи со случившимся по всей России, в том числе и Свердловской области, отменяются массовые мероприятия, а также усиливаются меры безопасности.