Названы имена пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холл»: список

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье случился 22 марта. Неизвестные устроили стрельбу, а также подожгли зрительный зал. В связи со случившимся по всей России, в том числе и Свердловской области, отменяются массовые мероприятия, а также усиливаются меры безопасности.