tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Нижний Тагил примет участие в акции «Час земли»

Нижний Тагил примет участие в акции «Час земли»

23 марта 2024, 09:23
Фото: 1MI
Нижний Тагил примет участие в ежегодной экологической акции под названием «Час Земли». В 20:30 большинство административных и культурных учреждений на один час останутся без электричества.

Так, например, свет пропадет музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» — в музее «Дом Черепановых» и Музее ремесел и быта горнозаводского населения.

Кроме того, в акции могут принять участие и жители города. Для этого на один час им нужно прекратить использовать электрические приборы. Целью акции является напоминание о том, что к природе нужно относиться бережно.

Напомним, ранее участие во всероссийской акции приняли Герои России.

Глава Казани назвал эффективный способ борьбы за экологию
Узнать подробнее
#Нижний Тагил#Экология#Электричество#Акция#Участие#Свет#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
В Свердловской области усилены меры безопасности на транспорте
Сегодня, 04:57
Двое детей из Тагила были на соревнованиях в «Крокус Сити Холл» в день теракта
Сегодня, 09:36
Владислав Пинаев выразил соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» в Москве
Сегодня, 04:32
Дворцы Нижнего Тагила приостанавливают работу после теракта в Крокусе
Сегодня, 04:54
Роспотребнадзор: жители Нижнего Тагила не жалуются на выбросы
Вчера, 12:31
"