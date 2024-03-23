Нижний Тагил примет участие в акции «Час земли»

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Так, например, свет пропадет музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» — в музее «Дом Черепановых» и Музее ремесел и быта горнозаводского населения.
Кроме того, в акции могут принять участие и жители города. Для этого на один час им нужно прекратить использовать электрические приборы. Целью акции является напоминание о том, что к природе нужно относиться бережно.
Напомним, ранее участие во всероссийской акции приняли Герои России.