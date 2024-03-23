Омбудсмен Мерзлякова призвала с пониманием отнестись к новым правилам безопасности

В частности, ограничения коснутся транспортной сферы. По словам Татьяны Мерзляковой, жителям Свердловской области нечасто приходится сталкиваться с ограничениями, но жизнь вынуждает меняться. Она призвала всех с пониманием отнестись к дополнительным досмотрам на транспорте и понять, что в сегодняшних условиях это необходимо.