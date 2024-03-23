Омбудсмен Мерзлякова призвала с пониманием отнестись к новым правилам безопасности

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова опубликовала на своей странице в ВК слова поддержки семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске.
Это невозможно понять и принять — стрелять в безоружных людей. Но это происходит каждый день: весь израненный Белгород, мы с ним! Теперь теракт в Москве. Давно целились в самое сердце и достали. Выразила соболезнования своим дорогим коллегам — москвичам- в области и столице. Готовы помочь им. Но главная помощь- мы вместе, мы рядом! — написала омбудсмен.
Она также обратила внимание жителей Свердловской области на вводимые ограничения и отмену массовых развлекательных мероприятий. По ее словам, глава региона Евгений Куйвашев проводит заседание антитеррористической комиссии, по итогам которой будет принят ряд решений.
В частности, ограничения коснутся транспортной сферы. По словам Татьяны Мерзляковой, жителям Свердловской области нечасто приходится сталкиваться с ограничениями, но жизнь вынуждает меняться. Она призвала всех с пониманием отнестись к дополнительным досмотрам на транспорте и понять, что в сегодняшних условиях это необходимо.
О том, что известно о теракте в подмосковном «Крокус сити холле», читайте здесь.