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Published Сегодня, 06:54

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Updated Сегодня, 06:55

Осужденный-поселенец сбежал из колонии в Свердловской области

Осужденный-поселенец сбежал из колонии в Свердловской области

23 марта 2024, 06:54
Фото: 1MI
В Свердловской области разыскивается 30-летний осужденный Вячеслав Сивухо. Мужчина сбежал из колонии-поселения ИК-53 в Верхотурье.

Инцидент случился 22 марта. Сам мужчина является уроженцем города Клинцы Брянской области.

У сбежавшего высокий рост. По утверждениям ГУФСИН, он составляет более 185 см. При этом мужчина худощав. У него короткие волосы темного цвета. В день пропажи на нем были серые куртка и спортивные штаны, синяя шапка, черные кроссовки и белые носки. Из особых примет — шрамы на левом боку и от груди до мочевого пузыря.

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении осужденного, просят обратиться в ГУФСИН.

Напомним, ранее в Свердловской области был задержан житель Перми. Его объявили в федеральный розыск по уголовному делу. Мужчина обвиняется в истязаниях.

#Происшествия#Свердловская область#Осужденный#Колония#Верхотурье#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Сбежавшие
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