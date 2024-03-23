Осужденный-поселенец сбежал из колонии в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Инцидент случился 22 марта. Сам мужчина является уроженцем города Клинцы Брянской области.
У сбежавшего высокий рост. По утверждениям ГУФСИН, он составляет более 185 см. При этом мужчина худощав. У него короткие волосы темного цвета. В день пропажи на нем были серые куртка и спортивные штаны, синяя шапка, черные кроссовки и белые носки. Из особых примет — шрамы на левом боку и от груди до мочевого пузыря.
Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении осужденного, просят обратиться в ГУФСИН.
Напомним, ранее в Свердловской области был задержан житель Перми. Его объявили в федеральный розыск по уголовному делу. Мужчина обвиняется в истязаниях.