Осужденный-поселенец сбежал из колонии в Свердловской области

У сбежавшего высокий рост. По утверждениям ГУФСИН, он составляет более 185 см. При этом мужчина худощав. У него короткие волосы темного цвета. В день пропажи на нем были серые куртка и спортивные штаны, синяя шапка, черные кроссовки и белые носки. Из особых примет — шрамы на левом боку и от груди до мочевого пузыря.