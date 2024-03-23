Поминальные службы о погибших в «Крокус сити холле» прошли в храмах Екатеринбурга

Напомним, что официально погибшими на утро 23 марта числятся 60 человек, данные ранее привел Следственный комитет России. Предварительно пострадали 145 человек, 115 потребовалась медицинская помощь. Среди пострадавших есть пятеро несовершеннолетних. Около 60 человек находятся в больницах в ттяжелом состоянии.