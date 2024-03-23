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В храмах Екатеринбурга прошли поминальные службы в память погибших в теракте

Поминальные службы о погибших в «Крокус сити холле» прошли в храмах Екатеринбурга

23 марта 2024, 08:30
Фото: Екатеринбургская епархия

В храмах Екатеринбурга прошли поминальные службы в память погибших в теракте

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) отслужил поминальную службу в Вознесенском архиерейском подворье.

В православных храмах Екатеринбурга в субботу, 23 марта, прошли утренние службы с поминовением погибших в теракте в подмосковном Красногорске, сообщает Екатеринбургская епархия.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) отслужил Божественную Литургию в Вознесенском архиерейском подворье.

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Напомним, что официально погибшими на утро 23 марта числятся 60 человек, данные ранее привел Следственный комитет России. Предварительно пострадали 145 человек, 115 потребовалась медицинская помощь. Среди пострадавших есть пятеро несовершеннолетних. Около 60 человек находятся в больницах в ттяжелом состоянии.

Ночью в Москве и Подмосковье в лечебные учреждения срочно были вызваны врачи-хирурги, реаниматологи, анестезиологи и медицинские сестры. Вице-премьер Татьяна Голикова поздно ночью 23 марта сообщила, что большая часть операций у пострадавших в «Крокус сити холле» завершена.

Ранее на заседании антитеррористической комиссии Свердловской области объявили об ужесточении мер безопасности в регионе.

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