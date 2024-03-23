После теракта в «Крокус Сити Холл» в школах Екатеринбурга усилили безопасность

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
По словам одного из очевидцев, день открытых дверей в школе №145 начался с минуты молчания. При этом на входе охрана проводила усиленный досмотр, пишет Ура.ру.
В администрации Екатеринбурга информацию подтвердили.
Кроме того, вузы региона массово переводятся на дистанционный формат работы.
Напомним, после теракта в Подмосковье в Свердловской области отменены все массовые мероприятия, музеи прекратили свою работу. Также отменяются кинопоказы.