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После теракта в «Крокус Сити Холл» в школах Екатеринбурга усилили безопасность

После теракта в «Крокус Сити Холл» в школах Екатеринбурга усилили безопасность

23 марта 2024, 07:13
Фото: 1MI
В екатеринбургских школах после случившегося в «Крокус Сити Холл» театра вечером 22 марта были училены меры безопасности.

По словам одного из очевидцев, день открытых дверей в школе №145 начался с минуты молчания. При этом на входе охрана проводила усиленный досмотр, пишет Ура.ру.

В администрации Екатеринбурга информацию подтвердили.

Кроме того, вузы региона массово переводятся на дистанционный формат работы.

Напомним, после теракта в Подмосковье в Свердловской области отменены все массовые мероприятия, музеи прекратили свою работу. Также отменяются кинопоказы.

Больше сотни мероприятий отменены в Екатеринбурге из-за теракта в «Крокусе»
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#Свердловская область#Безопасность#Школа#Охрана#Мероприятия#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года
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