Появилось видео допроса одного из подозреваемых в расстреле людей в «Крокусе»

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Появились первые кадры допроса одного из подозреваемых в террористической атаке в «Крокусе» 22 марта. Кадры опубликовала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.
Задержанный рассказал, что стрелял в посетителей центра за деньги. Изначально за «услугу» куратор обещал заплатить 500 тысяч рублей, однако на карту ему поступила только половина денег.
Также мужчина сообщил, что для совершения теракте его завербовали через Telegram, где он слушал некоего «проповедника».
Напомним, что террористы пытались скрыться от силовиков на белом Renault Symbol, однако были машина была перехвачена недалеко от российско-украинской границы в Брянской области.
Двоих преступников задержали сразу, еще двое пытались скрыться в лесу, но были схвачены. Один из них пытался спрятаться от правоохранителей на дереве. Предварительно, все они уроженцы Таджикистана, но имели российское гражданство. Двое террористов практически не говорят по-русски, с ними пришлось общаться через переводчика, пишет телеграм-канал Shot.
Напомним, что ранее глава ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о поимке 11 причастных к теракту, в том числе четверых непосредственных исполнителей.