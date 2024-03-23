Появилось видео допроса одного из подозреваемых в расстреле людей в «Крокусе»

Двоих преступников задержали сразу, еще двое пытались скрыться в лесу, но были схвачены. Один из них пытался спрятаться от правоохранителей на дереве. Предварительно, все они уроженцы Таджикистана, но имели российское гражданство. Двое террористов практически не говорят по-русски, с ними пришлось общаться через переводчика, пишет телеграм-канал Shot.