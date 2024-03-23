Среди жертв теракта в «Крокусе» оказалась 46-летняя жительница Верхней Пышмы

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Жительница Свердловской области Виктория Ладейщикова оказалась в числе многочисленных жертв страшного теракта, который произошел в Красногорске 22 марта, пишет Ural Mash.
Женщина раньше жила в Верхней Пышме, но два года назад переехала в столицу. Она очень любила творчество группы «Пикник», рассказала Ural Mash ее дочь.
По последним данным, число пострадавших в теракте увеличилось до 115. Спасатели при разборе завалов продолжают находить все новые тела.
Напомним, ранее МЧС опубликовал списки пострадавших.