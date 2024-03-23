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Жительница Верхней Пышмы погибла в «Крокус сити холле»

Среди жертв теракта в «Крокусе» оказалась 46-летняя жительница Верхней Пышмы

23 марта 2024, 10:48
Фото: Ural Mash

Жительница Верхней Пышмы погибла в «Крокус сити холле»

Виктории Ладейщиковой было 46 лет, она увлекалась творчеством группы «Пикник» и купила билет на концерт любимых исполнителей в «Крокус сити холле».

Жительница Свердловской области Виктория Ладейщикова оказалась в числе многочисленных жертв страшного теракта, который произошел в Красногорске 22 марта, пишет Ural Mash.

Женщина раньше жила в Верхней Пышме, но два года назад переехала в столицу. Она очень любила творчество группы «Пикник», рассказала Ural Mash ее дочь.

По последним данным, число пострадавших в теракте увеличилось до 115. Спасатели при разборе завалов продолжают находить все новые тела.

Напомним, ранее МЧС опубликовал списки пострадавших.

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