Свеча на экране и цветы: тагильчане отдают дань памяти жертвам теракта в Москве

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
В центре Нижнего Тагила жители города отдают дань памяти жертвам теракта в Подмосковье, который произошел 22 марта 2024 года. Люди приносят цветы — алые гвоздики, а также останавливаются у большого экрана, где транслируется изображение со свечей и словами скорби.
Ранее словам соболезнования выразили Владислав Пинаев и Евгений Куйвашев, а также десятки других политических и общественных деятелей региона, в том числе депутаты городской Думы Нижнего Тагила.