Свеча на экране и цветы: тагильчане отдают дань памяти жертвам теракта в Москве

В центре Нижнего Тагила жители города отдают дань памяти жертвам теракта в Подмосковье, который произошел 22 марта 2024 года. Люди приносят цветы — алые гвоздики, а также останавливаются у большого экрана, где транслируется изображение со свечей и словами скорби.