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Жители Нижнего Тагила создали мемориал по жертвам теракта в Москве

Свеча на экране и цветы: тагильчане отдают дань памяти жертвам теракта в Москве

23 марта 2024, 07:11
Фото: tagilcity.ru

Жители Нижнего Тагила создали мемориал по жертвам теракта в Москве

Цветы стали появляться на Театральной площади в Нижнем Тагиле. Жители города несут цветы к памятнику Черепановым, а также на экране на трибуне зажглась свеча памяти.

В центре Нижнего Тагила жители города отдают дань памяти жертвам теракта в Подмосковье, который произошел 22 марта 2024 года. Люди приносят цветы — алые гвоздики, а также останавливаются у большого экрана, где транслируется изображение со свечей и словами скорби.

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Ранее словам соболезнования выразили Владислав Пинаев и Евгений Куйвашев, а также десятки других политических и общественных деятелей региона, в том числе депутаты городской Думы Нижнего Тагила.

Фото: tagilcity.ru
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