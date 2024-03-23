Свердловская область ограничила проведение массовых мероприятий до 13 мая

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Запрет на развлечения и массовое скопление людей будет действовать в регионе до 13 мая, об этом говорится в протоколе заседания антитеррористической комиссии, которое прошло в субботу, 23 мая.
Напомним, что членов антитеррористической комиссии глава региона Евгений Куйвашев собрал после теракта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске.
В «Крокус сити холле» спасатели продолжают разбирать завалы здания, обнаруживая все новые тела. На 14:30 (по мск) субботы, 23 марта, официально было объявлено о 115 погибших.
В Брянской области задержаны четверо преступников, непосредственных исполнителей теракта. Они пытались попасть на территорию Украины на белом Renault Logan. Двоих задержали сразу, двое убежали в лес и были пойманы силовиками.
Ранее стало известно, что среди погибших в теракте есть жительница Верхней Пышмы.