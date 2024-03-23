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Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Массовые и развлекательные мероприятия в Свердловской области отменены до 13 мая

Свердловская область ограничила проведение массовых мероприятий до 13 мая

23 марта 2024, 12:10
Фото: 1MI

Массовые и развлекательные мероприятия в Свердловской области отменены до 13 мая

Почти два месяца в Свердловской области в целях безопасности будут действовать ограничения на массовые мероприятия.

Запрет на развлечения и массовое скопление людей будет действовать в регионе до 13 мая, об этом говорится в протоколе заседания антитеррористической комиссии, которое прошло в субботу, 23 мая.

Напомним, что членов антитеррористической комиссии глава региона Евгений Куйвашев собрал после теракта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске.

Массовые мероприятия отменены в Свердловской области из-за теракта в Крокусе
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В «Крокус сити холле» спасатели продолжают разбирать завалы здания, обнаруживая все новые тела. На 14:30 (по мск) субботы, 23 марта, официально было объявлено о 115 погибших.

В Брянской области задержаны четверо преступников, непосредственных исполнителей теракта. Они пытались попасть на территорию Украины на белом Renault Logan. Двоих задержали сразу, двое убежали в лес и были пойманы силовиками.

Ранее стало известно, что среди погибших в теракте есть жительница Верхней Пышмы.

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