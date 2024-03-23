Театры Нижнего Тагила массово отменяют спектакли

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:56
Молодежный, Маленький, Драматический театры и театр Кукол заявили, что в текущие выходные 23 и 24 марта спектакли не состоятся. Все, кто приобрел билеты могут их вернуть в кассах или же онлайн в зависимости от способа приобретения.
Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Неизвестные устроили стрельбу в здании, а также подожгли зрительный зал. По данным Baza, уже известно о 83 погибших, в том числе троих детях.
По всей России, в том числе и Свердловской области массово отменяются мероприятия. Вузы переводятся на дистанционное обучение. Также в Нижнем Тагиле перестали работать дворцы творчества.