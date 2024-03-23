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В театрах Нижнего Тагила отменяются спектакли из-за теракта в «Крокус Сити Холл»

Театры Нижнего Тагила массово отменяют спектакли

23 марта 2024, 06:55
Фото: 1MI

В театрах Нижнего Тагила отменяются спектакли из-за теракта в «Крокус Сити Холл»

В Нижнем Тагиле театры заявляют об отмене спектаклей в связи с терактом, случившимся в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

Молодежный, Маленький, Драматический театры и театр Кукол заявили, что в текущие выходные 23 и 24 марта спектакли не состоятся. Все, кто приобрел билеты могут их вернуть в кассах или же онлайн в зависимости от способа приобретения.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Неизвестные устроили стрельбу в здании, а также подожгли зрительный зал. По данным Baza, уже известно о 83 погибших, в том числе троих детях.

По всей России, в том числе и Свердловской области массово отменяются мероприятия. Вузы переводятся на дистанционное обучение. Также в Нижнем Тагиле перестали работать дворцы творчества.

Теракт в «Крокус Сити Холл»: главная информация на утро 23 марта
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