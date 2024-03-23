Теракт в «Крокус Сити Холл»: главная информация на утро 23 марта

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Террористы напали на «Крокус Сити Холл» около 20:00 в пятницу, 22 марта, перед началом концерта группы «Пикник». Преступники открыли огонь на поражение в зрительном зале, а затем подожгли помещение.
По данным на 8 часов утра по Москве известно, что пострадали 145 человек, 115 человек, в том числе пятеро детей, находятся в больницах Москвы и Подмосковья. Почти половина пациентов — в тяжелом состоянии, заявляет губернатор Московской области Андрей Воробьев. По данным СК РФ, около 60 человек погибли. Полный список погибших будет опубликован в 10:00 утра по Москве, также заявил Андрей Воробьев.
По данным ГУ МЧС РФ, пожар в «Крокус сити холл» практически потушен, пожарные ликвидируют последние очаги возгорания. Задействованы 477 человек и 183 единицы спецтехники. На полное завершение тушения в «Крокус сити холле» потребуется около двух часов, проинформировал замначальника подмосковного главка МЧС по Московской области Александр Перегуда.
Минтранс после теракта объявил о введении максимального уровня безопасности на всех видах транспорта. На вокзалы и аэропорты пассажиров просят прибывать заранее, чтобы избежать задержек. На подъезде к аэропорту Шереметьево в Москве образовалась большая пробка.
Жителей Москвы и и Московской области попросили сдать кровь в субботу, 23 марта. Кровь и ее компоненты будут принимать в Центре крови ФМБА России, в трех донорских центрах Москвы — на Беговой, на Шаболовке и в Царицино, а также в некоторых городских больницах Москвы и Подмосковья.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что врачи провели практически все операции пострадавшим в теракте.
МЧС открыло телефон горячей линии 8-800-775-17-17, по которому можно узнать всю оперативную информацию о раненых и пострадавших.
В Минкульте объявили об отмене массовых развлекательных мероприятий на ближайшие дни. В Минобрнауки рекомендовали вузам перевести студентов на дистанционную форму обучения.
Практически все мировые лидеры этой ночью осудили жестокий теракт и выразили соболезнования народу России и президенту Владимиру Путину .
Власти Свердловской области заявили о введении особых мер безопасности на транспорте.