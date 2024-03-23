Теракт в «Крокус Сити Холл»: главная информация на утро 23 марта

По данным на 8 часов утра по Москве известно, что пострадали 145 человек, 115 человек, в том числе пятеро детей, находятся в больницах Москвы и Подмосковья. Почти половина пациентов — в тяжелом состоянии, заявляет губернатор Московской области Андрей Воробьев. По данным СК РФ, около 60 человек погибли. Полный список погибших будет опубликован в 10:00 утра по Москве, также заявил Андрей Воробьев.