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Более 145 человек пострадали и 60 погибли в теракте в «Крокус сити холле»

Теракт в «Крокус Сити Холл»: главная информация на утро 23 марта

23 марта 2024, 05:51
Фото: 1MI

Более 145 человек пострадали и 60 погибли в теракте в «Крокус сити холле»

После теракта в «Крокус Сити Холле» госпитализированы 115 человек, 60 человек находятся в тяжелом состоянии. Жертвами атаки террористов стали более 60 человек.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» около 20:00 в пятницу, 22 марта, перед началом концерта группы «Пикник». Преступники открыли огонь на поражение в зрительном зале, а затем подожгли помещение.

По данным на 8 часов утра по Москве известно, что пострадали 145 человек, 115 человек, в том числе пятеро детей, находятся в больницах Москвы и Подмосковья. Почти половина пациентов — в тяжелом состоянии, заявляет губернатор Московской области Андрей Воробьев. По данным СК РФ, около 60 человек погибли. Полный список погибших будет опубликован в 10:00 утра по Москве, также заявил Андрей Воробьев.

По данным ГУ МЧС РФ, пожар в «Крокус сити холл» практически потушен, пожарные ликвидируют последние очаги возгорания. Задействованы 477 человек и 183 единицы спецтехники. На полное завершение тушения в «Крокус сити холле» потребуется около двух часов, проинформировал замначальника подмосковного главка МЧС по Московской области Александр Перегуда.

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Минтранс после теракта объявил о введении максимального уровня безопасности на всех видах транспорта. На вокзалы и аэропорты пассажиров просят прибывать заранее, чтобы избежать задержек. На подъезде к аэропорту Шереметьево в Москве образовалась большая пробка.

Жителей Москвы и и Московской области попросили сдать кровь в субботу, 23 марта. Кровь и ее компоненты будут принимать в Центре крови ФМБА России, в трех донорских центрах Москвы — на Беговой, на Шаболовке и в Царицино, а также в некоторых городских больницах Москвы и Подмосковья.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что врачи провели практически все операции пострадавшим в теракте.

МЧС открыло телефон горячей линии 8-800-775-17-17, по которому можно узнать всю оперативную информацию о раненых и пострадавших.

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В Минкульте объявили об отмене массовых развлекательных мероприятий на ближайшие дни. В Минобрнауки рекомендовали вузам перевести студентов на дистанционную форму обучения.

Практически все мировые лидеры этой ночью осудили жестокий теракт и выразили соболезнования народу России и президенту Владимиру Путину .

Власти Свердловской области заявили о введении особых мер безопасности на транспорте.

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