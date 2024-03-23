Уральцы просят наградить медсестру после спасения 26 человек из пожара

Она забежала внутрь и увидела, что у пациентки горит кровать, а она ничего не понимает. Еще две пациентки спали. Женщина вывела одну пациентку и пыталась спасти двух других. Когда она тащила одну из пациенток, то огонь до них уже добрался. Ольга рассказала, что она поняла, что обе могут погибнуть и выскочила из палаты. Она потушила огонь на себе и стала помогать остальным.