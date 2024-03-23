Уральцы просят наградить медсестру после спасения 26 человек из пожара

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Она забежала внутрь и увидела, что у пациентки горит кровать, а она ничего не понимает. Еще две пациентки спали. Женщина вывела одну пациентку и пыталась спасти двух других. Когда она тащила одну из пациенток, то огонь до них уже добрался. Ольга рассказала, что она поняла, что обе могут погибнуть и выскочила из палаты. Она потушила огонь на себе и стала помогать остальным.
Всего она спасла 26 челловек. Уже в машине Медицины катастроф женщина потеряла сознание. Ее тело было на 25% поражено ожогами.
Сейчас ее уже выписали из больницы и женщина ждет, когда отделение будет восстановлено и снова можно будет работать, пишет Е1.
Жители региона поддержали женщину и пожелали ей скорейшего выздоровления. Также они заявляют, что такой поступок достоен награды.
Напомним, 19 марта в поселке Ис в Свердловской области случился пожар, в котором погибли трое детей и их мама.