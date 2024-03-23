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Уральцы просят наградить медсестру после спасения 26 человек из пожара

Уральцы просят наградить медсестру после спасения 26 человек из пожара

23 марта 2024, 11:16
Фото: 1MI
Жители Свердловской области просят наградить 68-летнюю медсестпру, которая спасла 26 пациентов наркологического отделения в Новоуральске. Там 4 января случился пожар. В тот день Ольга Алексеевна была на дежурстве.

Медсестра почувствовала запах дыма и закричала, что начался пожар. Вторая медсестра стала будить пациентов и вызвала экстренные службы. После этого она отправилась открывать двери. Ольга Алексеевна в это время побежала поднимать людей в палатах. Оказалось что пожар начался в палате около поста.

Она забежала внутрь и увидела, что у пациентки горит кровать, а она ничего не понимает. Еще две пациентки спали. Женщина вывела одну пациентку и пыталась спасти двух других. Когда она тащила одну из пациенток, то огонь до них уже добрался. Ольга рассказала, что она поняла, что обе могут погибнуть и выскочила из палаты. Она потушила огонь на себе и стала помогать остальным.

Всего она спасла 26 челловек. Уже в машине Медицины катастроф женщина потеряла сознание. Ее тело было на 25% поражено ожогами.

Сейчас ее уже выписали из больницы и женщина ждет, когда отделение будет восстановлено и снова можно будет работать, пишет Е1.

Жители региона поддержали женщину и пожелали ей скорейшего выздоровления. Также они заявляют, что такой поступок достоен награды.

Напомним, 19 марта в поселке Ис в Свердловской области случился пожар, в котором погибли трое детей и их мама.

Стало известно, готова ли Свердловская область к паводкам и пожарам
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