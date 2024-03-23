В этнопарке «Ермаково городище» под Тагилом отказались отменять массовые мероприятия

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В начале февраля этнопарк у подножья Медведь-Камня анонсировал на 23 марта массовые гуляния «Масленица». Это предложение заинтересовало родителей учеников 4 класса школы 75/42 в Нижнем Тагиле. Договорившись о порядке и времени проведения мероприятия и забронировав домик, представителем родкома из собственных средств была внесена предоплата в размере 2400 рублей. Однако после случившегося теракта в «Крокус Сити Холле», а также после объявления траура и отмены по всей стране массовых мероприятий в школьном чате было решено не посещать праздник.
Я позвонила в «Ермаково городище» и сообщила о решении не ехать на гуляния ввиду случившейся накануне трагедии. Там мне ответили, что денежные средства не будут возвращены согласно подписанному договору. На вопрос о том, почему они не отменяют массовые мероприятия, мужчина на том конце провода ответил, что на имя их организации не было прислано письмо от администрации города об обязательной отмене, — рассказала TagilCity.ru представитель родительского комитета.
Отметим, антитеррористическая комиссия в Свердловской области на внеочередном заседании 23 марта 2024 года приняла решение об отмене в регионе развлекательных, торговых и массовых мероприятий до 13 мая 2024 года.
Мы не хотим подавать детям пример — развлекаться, когда по всей стране траур. Мне на это говорят: «Зачем вы ведетесь на провокации?». Дело даже не в деньгах. Вся страна сопереживает. Никакой человечности, я считаю, — добавила женщина.
Конечно же, гуляния состоялись: об этом говорят фотографии, полученные редакцией TagilCity.ru.