В этнопарке «Ермаково городище» под Тагилом отказались отменять массовые мероприятия

В начале февраля этнопарк у подножья Медведь-Камня анонсировал на 23 марта массовые гуляния «Масленица». Это предложение заинтересовало родителей учеников 4 класса школы 75/42 в Нижнем Тагиле. Договорившись о порядке и времени проведения мероприятия и забронировав домик, представителем родкома из собственных средств была внесена предоплата в размере 2400 рублей. Однако после случившегося теракта в «Крокус Сити Холле», а также после объявления траура и отмены по всей стране массовых мероприятий в школьном чате было решено не посещать праздник.