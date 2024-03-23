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Праздник в «Ермаково городище» под Нижний Тагилом не отменили из-за теракта

В этнопарке «Ермаково городище» под Тагилом отказались отменять массовые мероприятия

23 марта 2024, 11:45
Фото: Алекесей Анфилатов / «Ермаково городище»

Праздник в «Ермаково городище» под Нижний Тагилом не отменили из-за теракта

В этнопарке «Ермаково городище», который расположен под Нижним Тагилом, отказались отменять массовые масленичные гуляния. Причиной того, что все запланированные мероприятия состоятся по расписанию, указывается отсутствие прямого распоряжения об отмене от администрации города.

В начале февраля этнопарк у подножья Медведь-Камня анонсировал на 23 марта массовые гуляния «Масленица». Это предложение заинтересовало родителей учеников 4 класса школы 75/42 в Нижнем Тагиле. Договорившись о порядке и времени проведения мероприятия и забронировав домик, представителем родкома из собственных средств была внесена предоплата в размере 2400 рублей. Однако после случившегося теракта в «Крокус Сити Холле», а также после объявления траура и отмены по всей стране массовых мероприятий в школьном чате было решено не посещать праздник.

Я позвонила в «Ермаково городище» и сообщила о решении не ехать на гуляния ввиду случившейся накануне трагедии. Там мне ответили, что денежные средства не будут возвращены согласно подписанному договору. На вопрос о том, почему они не отменяют массовые мероприятия, мужчина на том конце провода ответил, что на имя их организации не было прислано письмо от администрации города об обязательной отмене, — рассказала TagilCity.ru представитель родительского комитета.

Отметим, антитеррористическая комиссия в Свердловской области на внеочередном заседании 23 марта 2024 года приняла решение об отмене в регионе развлекательных, торговых и массовых мероприятий до 13 мая 2024 года.

Мы не хотим подавать детям пример — развлекаться, когда по всей стране траур. Мне на это говорят: «Зачем вы ведетесь на провокации?». Дело даже не в деньгах. Вся страна сопереживает. Никакой человечности, я считаю, — добавила женщина.

Конечно же, гуляния состоялись: об этом говорят фотографии, полученные редакцией TagilCity.ru.

Гуляния «Масленица» в «Ермаково городище» 23 марта 2024 года.Гуляния «Масленица» в «Ермаково городище» 23 марта 2024 года.
Гуляния «Масленица» в «Ермаково городище» 23 марта 2024 года.Гуляния «Масленица» в «Ермаково городище» 23 марта 2024 года.
Гуляния «Масленица» в «Ермаково городище» 23 марта 2024 года.
Фото: tagilcity.ru

Ранее сообщалось, что театры и дворцы в Свердловской области отменяют все запланированные мероприятия.

Массовые мероприятия отменены в Свердловской области из-за теракта в Крокусе
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#Нижний Тагил#Свердловская область#Деньги#Фотографии#Теракт#Родительский комитет#Масленица#Траур#Екатеринбург#Тагил#Анастасия Имамахметова#Антитеррористическая комиссия#Крокус Сити Холл#Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года
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