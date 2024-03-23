В Нижнем Тагиле бары массово отменяют мероприятия из-за теракта в «Крокус Сити Холл»

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Антитеррористическая комиссия Свердловской области и губернатор Евгений Куйвашев приняли решения приостановить проведение увеселительных и массовых мероприятий. Соответствующих приказ был опубликован сегодня, 23 марта 2024 года. Развлекательные заведения Нижнего Тагила в том числе «Muse», «Небар», «Loft», «Гора Бар», «Ленинград» и другие не остались в стороне и продержали решения губернатора.
В связи с трагическими событиями, произошедшими вчера, 22 марта, в московском «Крокус Сити Холле», было принято решение отменить ночное развлекательное мероприятие. Команда «Небар» выражает искренние соболезнования всем близким пострадавших в трагических событиях. Берегите себя и своих близких! Оставайтесь сегодня дома и проведите этот вечер в кругу родных и близких друзей, — поделился своим мнением с редакцией TagilCity.ru Антон Барышников директора бара «Небар».
Кафе, бары, рестораны и клубы массово отменяют свои запланированные мероприятия. Руководители заведений обращаются к своим посетителям через социальные сети, выражая соболезнования семьям пострадавшим. Редакция TagilCity.ru также выражает свое соболезнование всем, кого так или иначе коснулась трагедия в «Крокус Сити Холл».
Но не все организаторы гуляний приняли смежное решение, есть и такие, кто отказался отменять веселье. Своё решение они объяснили тем, что письмо от администрации города об обязательной отмене им не поступало.