В Нижнем Тагиле люди продолжают нести цветы к мемориалу на Театральной площади

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Жители Нижнего Тагила непрерывным потоком идут к стихийному мемориалу на Театральной площади, чтобы отдать дань памяти погибшим в страшном теракте в Московской области.
Тагильчане несут гвоздики, а также свечи и игрушки, так как жертвами теракта стали несколько детей.
Слова соболезнования родным и близким погибших выразили многие политики и общественные деятели Свердловской области.
Слова поддержки и участия также сказали губернатор Евгений Куйвашев и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.