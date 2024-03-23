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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

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Люди несут к стихийному мемориалу в Нижнем Тагиле букеты цветов и игрушки

В Нижнем Тагиле люди продолжают нести цветы к мемориалу на Театральной площади

23 марта 2024, 13:18
Фото: Юлия Мамонтова

Люди несут к стихийному мемориалу в Нижнем Тагиле букеты цветов и игрушки

Стихийный мемориал у памятника Черепановым на Театральной площади в Нижнем Тагиле разрастается. Люди продолжают идти, они несут гвоздики, детские игрушки и свечи.

Жители Нижнего Тагила непрерывным потоком идут к стихийному мемориалу на Театральной площади, чтобы отдать дань памяти погибшим в страшном теракте в Московской области.

Тагильчане несут гвоздики, а также свечи и игрушки, так как жертвами теракта стали несколько детей.

Фото: Юлия Мамонтова

Слова соболезнования родным и близким погибших выразили многие политики и общественные деятели Свердловской области.

Слова поддержки и участия также сказали губернатор Евгений Куйвашев и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Цветы#Мемориал#Игрушки#Теракт#Жертвы#Свечи#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая#Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года
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