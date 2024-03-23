В Нижнем Тагиле люди продолжают нести цветы к мемориалу на Театральной площади

Люди несут к стихийному мемориалу в Нижнем Тагиле букеты цветов и игрушки

Стихийный мемориал у памятника Черепановым на Театральной площади в Нижнем Тагиле разрастается. Люди продолжают идти, они несут гвоздики, детские игрушки и свечи.