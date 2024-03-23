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Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

В Свердловской области в ближайшие сутки будет очень ветрено

В Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с

23 марта 2024, 10:21
Фото: 1MI

В Свердловской области в ближайшие сутки будет очень ветрено

Сильный порывистый ветер накроет Свердловскую область в воскресенье, 24 марта.

В воскресенье, 24 марта, в Свердловской области будет очень ветрено, предупредили в ГУ МЧС региона.

Ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Ветер может сопровождаться обильными осадками из-за господства над территорией Полярного Урала циклона, ранее предупредил свердловчан метеоролог Алексей Пулин.

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С наибольшей вероятностью осадков могут ожидать жители северной части региона. В Екатеринбурге будет облачно, но сухо.

Ранее синоптики пообещали тагильчанам неприятную погоду в выходные дни с мокрым снегом и сильным ветром.

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#Общество#Свердловская область#Снег#Осадки#Погода#Сильный ветер#Екатеринбург#Порывы ветра#Дарья Бобровицкая
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