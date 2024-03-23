В Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В воскресенье, 24 марта, в Свердловской области будет очень ветрено, предупредили в ГУ МЧС региона.
Ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Ветер может сопровождаться обильными осадками из-за господства над территорией Полярного Урала циклона, ранее предупредил свердловчан метеоролог Алексей Пулин.
С наибольшей вероятностью осадков могут ожидать жители северной части региона. В Екатеринбурге будет облачно, но сухо.
Ранее синоптики пообещали тагильчанам неприятную погоду в выходные дни с мокрым снегом и сильным ветром.