В Свердловской области улицы городов будут патрулировать дополнительные наряды

Напомним, что террористическую атаку в «Крокус сити холле» совершили неизвестные преступники. Они ворвались в центр, где должно было начаться выступление группы «Пикник», и начали расстреливать мирных граждан, а затем подожгли кресла в концертном зале. Более 60 человек стали жертвами бесчеловечной акции. 145 человек пострадали, 115 потребовалась госпитализация. МЧС России начал публиковать на своем официальном сайте имена пострадавших. На данный момент в списке 107 имен.