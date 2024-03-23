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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

В Свердловской области вводится усиленное патрулирование общественных мест

В Свердловской области улицы городов будут патрулировать дополнительные наряды

23 марта 2024, 07:36

В Свердловской области вводится усиленное патрулирование общественных мест

В Свердловской области по итогам заседания антитеррористической комиссии под руководством главы региона Евгения Куйвашева объявили о новых мерах безопасности.

Более жесткие меры безопасности вводятся в Свердловской области, такое решение приняли члены антитеррористической комиссии, информирует департамент информполитики.

В частности, особые меры будут применяться в местах массового скопления людей, а также при проведении мероприятий и акций с участием большого количества человек.

В Свердловской области усилены меры безопасности на транспорте
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Кроме того, наряды полиции и Росгвардии будут усиленно патрулировать общественный транспорт и улицы городов.

Культурные и развлекательные мероприятия в регионе также отменены до особого распоряжения.

Напомним, что террористическую атаку в «Крокус сити холле» совершили неизвестные преступники. Они ворвались в центр, где должно было начаться выступление группы «Пикник», и начали расстреливать мирных граждан, а затем подожгли кресла в концертном зале. Более 60 человек стали жертвами бесчеловечной акции. 145 человек пострадали, 115 потребовалась госпитализация. МЧС России начал публиковать на своем официальном сайте имена пострадавших. На данный момент в списке 107 имен.

Ранее власти Свердловской области и общественные деятели выразили соболезнования родным погибших и пострадавшим.

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