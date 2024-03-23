В Свердловской области усилены меры безопасности на транспорте

Жителей России просят с пониманием отнестись к усилением мер безопасности. Накануне 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошло нападение террористов. Несколько человек расстреляли десятки людей в зале перед концертом группы «Пикник», а после этого был поджог. В результате здание полыхало всю ночь. Ведется розыск преступников. Мировое сообщество массово выражает соболезнования жертвам и осуждение произошедшего теракта.