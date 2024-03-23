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Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

В Свердловской области усилены меры безопасности на транспорте

В Свердловской области усилены меры безопасности на транспорте

23 марта 2024, 04:57
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области усилены меры безопасности на транспорте, сообщают TagilCity.ru очевидцы. Жительница Нижнего Тагила утром 23 марта приехала в Екатеринбург, на всех видах транспорта она проходила проверку. Ранее в РФ анонсировали ужесточение проверок на транспорте в связи с терактом в Москве.
В метро проверяют сумки, ноутбуки, на железнодорожном вокзале проверяют усиленно тоже, просят все-все доставать, ноутбук открывать. Я потратила в общем 15 минут на проверку и там, и там, очень тщательно досматривают все, — говорит девушка в беседе с TagilCity.ru.

Жителей России просят с пониманием отнестись к усилением мер безопасности. Накануне 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошло нападение террористов. Несколько человек расстреляли десятки людей в зале перед концертом группы «Пикник», а после этого был поджог. В результате здание полыхало всю ночь. Ведется розыск преступников. Мировое сообщество массово выражает соболезнования жертвам и осуждение произошедшего теракта. 

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Александра Логинова#Свердловская область#Нападение#Терроризм#Террорист#Теракт#Общественный транспорт#Террористы#Городской транспорт#18+#Екатеринбург#Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года
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