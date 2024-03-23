В Свердловской области власти и общественность выражают соболезнования после теракта

С заявлениями в поддержку родных погибших и всех пострадавших выступили учреждения культуры Нижнего Тагила. Новый молодежный театр и Нижнетагильский театр кукол вместе со словами скорби и участия заявили об отмене всех спектаклей 23 и 24 марта. Городской дворец молодежи сообщил об отмене концерта в Тагиле и переносе уральского тура автора и исполнителя Алексея Брянцева.