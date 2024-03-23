В Свердловской области власти и общественность выражают соболезнования после теракта

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
От представителей власти, политиков, общественных деятелей, работников культуры и врачей Свердловской области продолжают поступать соболезнования в связи с терактом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал теракт «ужасной трагедией». Екатеринбург скорбит вместе с другими городами России. Преступники, чьей целью была паника и раздор, не достигли своей цели, заявил градоначальник уральской столицы.
Поддержку и участие всем раненым в результате теракта, а также семьям погибших в бойне, выразил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он заявил, что в эти часы скорбит со всей страной.
Первоуральск скорбит вместе со страной, заявил глава Первоуральска Игорь Кабец.
Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Пострадавшим в терракте желаю сил и скорейшего выздоровления, — написал мэр на своей странице в ВК.
Свои соболезнования также принес глава Верхнесалдинского городского округа Александр Маслов. Он пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и напомнил, что с субботы, 23 марта, в Верхней Салде и районе отменяются все развлекательные мероприятия.
С заявлениями в поддержку родных погибших и всех пострадавших выступили учреждения культуры Нижнего Тагила. Новый молодежный театр и Нижнетагильский театр кукол вместе со словами скорби и участия заявили об отмене всех спектаклей 23 и 24 марта. Городской дворец молодежи сообщил об отмене концерта в Тагиле и переносе уральского тура автора и исполнителя Алексея Брянцева.
В городском управлении образования принесли соболезнования и уведомили об отмене мероприятий 73-й городской выставки технического и декоративно-прикладного творчества.
Главный врач Демидовской больницы, депутат нижнетагильской гордумы Сергей Овсянников написал на своей странице, что его первой реакцией, как врача, был вопрос о количестве пострадавших и о том, как им помочь.
Спасти раненых, разыскать пропавших. Сначала — помочь живым, а потом всё остальное. Жизнь это главное. Мы все говорим спасибо тем, кто сейчас борется за жизнь, помогает пострадавшим, кто там, в огне, на переднем краю беды. Мы все с Вами. И мы — вместе, — написал Овсянников на своей странице в ВК.
Ранее омбудсмен Татьяна Мерзлякова призвала жителей Свердловской области с пониманием относится к вводимым мерам безопасности на транспорте и в общественных местах.