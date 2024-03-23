tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

Владислав Пинаев выразил соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» в Москве

Владислав Пинаев выразил соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» в Москве

23 марта 2024, 04:32
Фото: Изображение Midjourney
Глава Нижнего Тагила присоединился к многочисленными соболезнованиям, которые поступают всю ночь не только из разных регионов России, но и из десятков других стран мира.
Чудовищно жестокий теракт в Подмосковье унёс жизни десятков людей. Искренние соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим скорейшего выздоровления и сил. Скорбим вместе со всей страной, — написал Владислав Пинаев в социальных сетях.

Напомним, вечером 22 марта в концертном зале в Подмосковье произошло нападение нескольких террористов: они расстреливали людей в упор, а потом подожгли здание. Известно о порядке 70 погибших, число пострадавших перевалило за сотню. Продолжается разбор завалов и поиск террористов.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Александра Логинова#Свердловская область#Соболезнования#Траур#18+#Екатеринбург#Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года
Подпишитесь
Роспотребнадзор: жители Нижнего Тагила не жалуются на выбросы
Вчера, 12:31
Какие товары из СССР продают в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:54
«Засыпали дом»: владельцы частных домов Верхней Салды жалуются на уборку снега
Вчера, 06:59
Как улицы Нижнего Тагила встречают весну: фоторепортаж редакции TagilCity.ru
21 марта, 07:29
Тагильчан пугают фейком о фонариках со взрывчаткой, раскиданных на улицах
Вчера, 14:08
11 человек недавно похоронили на Аллее славы на Центральном кладбище Нижнего Тагила
Вчера, 12:55
"