Владислав Пинаев выразил соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» в Москве

Глава Нижнего Тагила присоединился к многочисленными соболезнованиям, которые поступают всю ночь не только из разных регионов России, но и из десятков других стран мира.

Чудовищно жестокий теракт в Подмосковье унёс жизни десятков людей. Искренние соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим скорейшего выздоровления и сил. Скорбим вместе со всей страной, — написал Владислав Пинаев в социальных сетях. Напомним, вечером 22 марта в концертном зале в Подмосковье произошло нападение нескольких террористов: они расстреливали людей в упор, а потом подожгли здание. Известно о порядке 70 погибших, число пострадавших перевалило за сотню. Продолжается разбор завалов и поиск террористов. Все новости по теме Теракт в «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года