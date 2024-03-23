Владислав Пинаев выразил соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» в Москве

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Чудовищно жестокий теракт в Подмосковье унёс жизни десятков людей. Искренние соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим скорейшего выздоровления и сил. Скорбим вместе со всей страной, — написал Владислав Пинаев в социальных сетях.
Напомним, вечером 22 марта в концертном зале в Подмосковье произошло нападение нескольких террористов: они расстреливали людей в упор, а потом подожгли здание. Известно о порядке 70 погибших, число пострадавших перевалило за сотню. Продолжается разбор завалов и поиск террористов.