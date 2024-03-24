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Published Сегодня, 12:34

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Updated Сегодня, 12:36

Нарушительница ПДД попала под машину в Екатеринбурге

Девушка перебегала дорогу на красный и попала под машину в Екатеринбурге

24 марта 2024, 12:34
Фото: 1MI

Нарушительница ПДД попала под машину в Екатеринбурге

Машина сбила девушку в Екатеринбурге. Пешеход перебегала дорогу на запрещенный сигнал светофора. Это произошло в дневное время 23 марта.

Происшествие случилось на перекрестке улиц Татищева и Токарей, пишут очевидцы в Telegram-канале «Злой Екб».

На кадрах с места ЧП видно, что девушка бежит, но не успевает добраться до тротуара, как ее сбивает легковое авто. Это была машина марки Renault Clio. Авто ехало согласно ПДД, на свой цвет светофора. Пострадавшую с травмами госпитализировали.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель спровоцировал ДТП на трассе в Свердловской области. Кроме нетрезвого автомобилиста никто не пострадал.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Пешеход#Светофор#Сбитый пешеход#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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