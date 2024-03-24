Девушка перебегала дорогу на красный и попала под машину в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Происшествие случилось на перекрестке улиц Татищева и Токарей, пишут очевидцы в Telegram-канале «Злой Екб».
На кадрах с места ЧП видно, что девушка бежит, но не успевает добраться до тротуара, как ее сбивает легковое авто. Это была машина марки Renault Clio. Авто ехало согласно ПДД, на свой цвет светофора. Пострадавшую с травмами госпитализировали.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель спровоцировал ДТП на трассе в Свердловской области. Кроме нетрезвого автомобилиста никто не пострадал.