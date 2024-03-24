Девушка перебегала дорогу на красный и попала под машину в Екатеринбурге

На кадрах с места ЧП видно, что девушка бежит, но не успевает добраться до тротуара, как ее сбивает легковое авто. Это была машина марки Renault Clio. Авто ехало согласно ПДД, на свой цвет светофора. Пострадавшую с травмами госпитализировали.