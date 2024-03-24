Инвалид-колясочник погиб в «Крокусе» во время теракта

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
На концерт он пришел с девушкой, которая увлекалась творчеством группы «Пикник». Мама погибшего отметила, что сын сам прекрасно пел и часто выступал. С девушкой Натальей они встречались больше года.
В итоге девушка смогла выбраться из «Крокуса», а Максим нет. Он просто не смог также быстро покидать здание, как это сделали люди без инвалидности. Пандусов на выходе из зала не было. К тому же террористы несколько раз выстрелили в грудь Максиму.
Уже после первой пули Максим выпал из коляски и сумел закрыть девушку собой.
Ранее сообщалось, что выпускница УрГЭУ в Екатеринбурге погибла в теракте в «Крокусе». сообщается о 133 погибших.