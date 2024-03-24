Инвалид-колясочник погиб в «Крокусе» во время теракта

В итоге девушка смогла выбраться из «Крокуса», а Максим нет. Он просто не смог также быстро покидать здание, как это сделали люди без инвалидности. Пандусов на выходе из зала не было. К тому же террористы несколько раз выстрелили в грудь Максиму.