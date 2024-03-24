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Инвалид-колясочник погиб в «Крокусе» во время теракта

Инвалид-колясочник погиб в «Крокусе» во время теракта

24 марта 2024, 06:36
Фото: со страницы во «ВКонтакте» Максима
В числе погибших во время теракта в подмосковном «Крокусе» числится инвалид-колясочник Максим Вербенин. Ему было 25 лет.

На концерт он пришел с девушкой, которая увлекалась творчеством группы «Пикник». Мама погибшего отметила, что сын сам прекрасно пел и часто выступал. С девушкой Натальей они встречались больше года.

В итоге девушка смогла выбраться из «Крокуса», а Максим нет. Он просто не смог также быстро покидать здание, как это сделали люди без инвалидности. Пандусов на выходе из зала не было. К тому же террористы несколько раз выстрелили в грудь Максиму.

Уже после первой пули Максим выпал из коляски и сумел закрыть девушку собой.

Ранее сообщалось, что выпускница УрГЭУ в Екатеринбурге погибла в теракте в «Крокусе». сообщается о 133 погибших.

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#Криминал#Инвалид#Девушка#Теракт#Террористы#18+#Екатеринбург#Пикник#Дарья Сорокина
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