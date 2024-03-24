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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Концерт Агутина в Екатеринбурге перенесен на 8 месяцев

Леонид Агутин перенес выступление в Екатеринбурге с марта на ноябрь

24 марта 2024, 10:55
Фото: 1MI

Концерт Агутина в Екатеринбурге перенесен на 8 месяцев

В Екатеринбурге 24 марта должен был состояться концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Шоу было перенесено на конец ноября.

Шоу ранее пранировали провести в «Екатеринбург-ЭКСПО». Не выступать сегодня было решено после страшной трагедии в крупном концертном зале «Крокусе», в целом сейчас отменяются все массовые мероприятия по всей стране.

Концерт, предположительно, состоится 28 ноября, то есть через восемь месяцев, сообщается в telegram-канале артиста. Люди, купившие билеты на 24 марта, смогут беспрепятственно зайти в зрительный зал по ним 28 ноября. Также можно вернуть деньги за билет.

Напомним, что в Свердловской области до 13 мая запрещены любые массовые мероприятия.

Трагедия в «Крокусе» унесла жизни как минимум 133 человек. Зашедшие на концертную площадку террористы расстреляли людей, после чего пытались скрыться из страны.

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