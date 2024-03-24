Леонид Агутин перенес выступление в Екатеринбурге с марта на ноябрь

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Шоу ранее пранировали провести в «Екатеринбург-ЭКСПО». Не выступать сегодня было решено после страшной трагедии в крупном концертном зале «Крокусе», в целом сейчас отменяются все массовые мероприятия по всей стране.
Концерт, предположительно, состоится 28 ноября, то есть через восемь месяцев, сообщается в telegram-канале артиста. Люди, купившие билеты на 24 марта, смогут беспрепятственно зайти в зрительный зал по ним 28 ноября. Также можно вернуть деньги за билет.
Напомним, что в Свердловской области до 13 мая запрещены любые массовые мероприятия.
Трагедия в «Крокусе» унесла жизни как минимум 133 человек. Зашедшие на концертную площадку террористы расстреляли людей, после чего пытались скрыться из страны.