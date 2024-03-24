Леонид Агутин перенес выступление в Екатеринбурге с марта на ноябрь

Концерт, предположительно, состоится 28 ноября, то есть через восемь месяцев, сообщается в telegram-канале артиста. Люди, купившие билеты на 24 марта, смогут беспрепятственно зайти в зрительный зал по ним 28 ноября. Также можно вернуть деньги за билет.