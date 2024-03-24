Магнитная буря на ночь накроет Нижний Тагил

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Индекс геомагнитного поля превысил отметку в 5 единиц. Это сопоставило со слабой магнитной бури класса G1, следует из сайта Гисметео.
Так, вспышка начнется в 23:00 по местному времени. Пятибальное явление продлится до восьми утра. После этого вспышка оценивается уже в шесть баллов.
В 11:00 вновь будет пятибальная вспышка, которая продлится до 14:00 по уральскому времени.
Следующая пятибальная вспышка, как полагают метеорологи, произойдет 26 марта в пять часов утра.
Ранее сообщалось, что снег с дождем накроют Нижний Тагил в последнюю неделю марта. Осадки прогнозируются на протяжении всей недели. В четверг их будет особенно много.