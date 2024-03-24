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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Магнитная буря на ночь накроет Нижний Тагил

Магнитная буря на ночь накроет Нижний Тагил

24 марта 2024, 12:04
Фото: Изображение Midjourney
Вечером 24 марта и в ночь на 25 марта Нижний Тагил накроет магнитная буря.

Индекс геомагнитного поля превысил отметку в 5 единиц. Это сопоставило со слабой магнитной бури класса G1, следует из сайта Гисметео.

Так, вспышка начнется в 23:00 по местному времени. Пятибальное явление продлится до восьми утра. После этого вспышка оценивается уже в шесть баллов.

В 11:00 вновь будет пятибальная вспышка, которая продлится до 14:00 по уральскому времени.

Следующая пятибальная вспышка, как полагают метеорологи, произойдет 26 марта в пять часов утра.

Ранее сообщалось, что снег с дождем накроют Нижний Тагил в последнюю неделю марта. Осадки прогнозируются на протяжении всей недели. В четверг их будет особенно много.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Магнитная буря#Окружающая среда#Вспышка#Метеорологи#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Вспышка на солнце
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