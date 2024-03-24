Моргенштерн* перевел полмиллиона семье погибшей в «Крокусе» женщины из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Речь идет о погибшей Виктории Ладейщиковой, пишет telegram-канал «Не Моргенштерн». Погибшая была большой поклонницей группы «Пикник», поэтому приехала на их большой концерт.
Семья женщины после случившегося взяла кредит на 150 тысяч рублей, чтобы тело транспортировали на Родину Виктории. После этого Фонд рэпера перевел 500 тысяч родным погибшей, чтобы они вернули кредит и оплатили похороны.
Напомним, что трагедия случилось 22 марта в «Крокусе». Туда ворвались вооруженные люди и стали стрелять по людям. 133 человека было убито, множество людей ранено.
Напомним, что еще одна жительница Екатеринбурга, Наталья Зудина, оказалась в списке погибших во время теракта в «Крокусе». В прощлом она окончила УрГЭУ. А 22 марта она тоже пришла на концерт группы «Пикник».
*признан иноагентом