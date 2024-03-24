Опубликован обновленный список пострадавших в теракте «Крокусе»

Ранее шоумен Сергей Светлаков поделился подробностями, как он выжил в этом страшном теракте. Он пришел на концерт с племянницей и ждал в зрительном зале супругу, которая задерживалась. В этот момент в зал ворвались вооруженные террористы, Сергей и племянница стали выбегать из здания вместе с другими людьми. Помогала им сотрудница «Крокуса».