Опубликован обновленный список пострадавших в теракте «Крокусе»

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В прошлый раз сообщалось о 152 пострадавших. Погибли 133 человека, в том числе три ребенка.
По информации из списка, трое из 154 пострадавших выписаны, 43 человека получают медпомощь амбулаторно. В числе пострадавших несколько детей, в том числе 8 и 12 лет.
Ранее шоумен Сергей Светлаков поделился подробностями, как он выжил в этом страшном теракте. Он пришел на концерт с племянницей и ждал в зрительном зале супругу, которая задерживалась. В этот момент в зал ворвались вооруженные террористы, Сергей и племянница стали выбегать из здания вместе с другими людьми. Помогала им сотрудница «Крокуса».