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Врачи из Подмосковья опубликовали обновленный список раненых в «Крокусе»

Опубликован обновленный список пострадавших в теракте «Крокусе»

24 марта 2024, 10:06
Фото: 1MI

Врачи из Подмосковья опубликовали обновленный список раненых в «Крокусе»

Минздрав Подмосковья актуализировал список пострадавших во время театра в «Крокусе». В перечне 154 человека.

В прошлый раз сообщалось о 152 пострадавших. Погибли 133 человека, в том числе три ребенка.

По информации из списка, трое из 154 пострадавших выписаны, 43 человека получают медпомощь амбулаторно. В числе пострадавших несколько детей, в том числе 8 и 12 лет.

Ранее шоумен Сергей Светлаков поделился подробностями, как он выжил в этом страшном теракте. Он пришел на концерт с племянницей и ждал в зрительном зале супругу, которая задерживалась. В этот момент в зал ворвались вооруженные террористы, Сергей и племянница стали выбегать из здания вместе с другими людьми. Помогала им сотрудница «Крокуса».

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