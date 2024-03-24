Осужденный-поселенец прятался на территории колонии ИК-53 в Верхотурье

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
На территории колонии мужчина по имени Вячеслав Сивуха работал подсобным рабочим. Он имел наличные средства и мог передвигаться в гражданской одежде.
Когда была замечена его пропажа, мужчину стали разыскивать, развесили ориентировки. Нашли его в реконструируемом здании, то есть он не покинул пределы поселения.
Нашел его там сотрудник оперативного отдела. Беглец не сопротивлялся, когда его задерживали. Теперь оставшуюся часть наказания он будет отбывать в колонии общего режима. Судили Сивуху за кражу и распространение наркотиков.
Напомним, что искали беглеца 22 марта.