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Беглец из колонии Свердловской области прятался внутри ИК-53

Осужденный-поселенец прятался на территории колонии ИК-53 в Верхотурье

24 марта 2024, 05:42
Фото: 1MI

Беглец из колонии Свердловской области прятался внутри ИК-53

Осужденный-поселенец, который ранее сбежал из места заключения и был пойман сотрудником колонии ИК-53, не покидал пределы этого места. Он прятался в ремонтируемом здании.

На территории колонии мужчина по имени Вячеслав Сивуха работал подсобным рабочим. Он имел наличные средства и мог передвигаться в гражданской одежде.

Когда была замечена его пропажа, мужчину стали разыскивать, развесили ориентировки. Нашли его в реконструируемом здании, то есть он не покинул пределы поселения.

Нашел его там сотрудник оперативного отдела. Беглец не сопротивлялся, когда его задерживали. Теперь оставшуюся часть наказания он будет отбывать в колонии общего режима. Судили Сивуху за кражу и распространение наркотиков.

Напомним, что искали беглеца 22 марта.

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