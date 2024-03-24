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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Кратковременные холода накроют Свердловскую область

Похолодание и сильный ветер придут в Свердловскую область

24 марта 2024, 06:03
Фото: Изображение Midjourney

Кратковременные холода накроют Свердловскую область

В Свердловской области 24 марта придет ветер, снег и небольшое похолодание. Оно будет недолгим.

Порывы ветра в этот день могут достигнуть 17 метров в секунду, отмечает метеоролог Алексей Пулин.

По его данным, в этот день через территорию региона пройдет атмосферный фронт. Поэтому ветер может усилиться до 17 метров в секунду, вероятны осадки, отметил метеоролог в канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам Алексея Пулина, похолодание не продлится долго. Уже в понедельник, 25 марта, начнет теплеть. В этот день в Екатеринбурге будет 2…4 градуса тепла. Возможен мокрый снег и ветер до 14 метров в секунду.

Напомним, что ранее спасатели предупреждали, что в регионе вероятен ураганный ветер 22 и 23 марта. Свердловчан призывали к внимательности и осторожности.

В Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с
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#Свердловская область#Снег#Осадки#Погода#Мокрый снег#Похолодание#Ветер#Окружающая среда#Тепло#Екатеринбург#Атмосферный фронт#Дарья Сорокина
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