Похолодание и сильный ветер придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Порывы ветра в этот день могут достигнуть 17 метров в секунду, отмечает метеоролог Алексей Пулин.
По его данным, в этот день через территорию региона пройдет атмосферный фронт. Поэтому ветер может усилиться до 17 метров в секунду, вероятны осадки, отметил метеоролог в канале «Погода в Екатеринбурге».
По словам Алексея Пулина, похолодание не продлится долго. Уже в понедельник, 25 марта, начнет теплеть. В этот день в Екатеринбурге будет 2…4 градуса тепла. Возможен мокрый снег и ветер до 14 метров в секунду.
Напомним, что ранее спасатели предупреждали, что в регионе вероятен ураганный ветер 22 и 23 марта. Свердловчан призывали к внимательности и осторожности.