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Помощница группы «Пикник» погибла во время теракта в «Крокусе»

Помощница группы «Пикник» погибла во время теракта в «Крокусе»

24 марта 2024, 11:25
Фото: 1MI
Помощница группы «Пикник» Екатерина Кушнер, связаться с которой пытались с вечера 22 марта, оказалась в списке погибших в теракте в «Крокусе».

Ранее представители группы заявляли, что Екатерина не выходит на связь с того самого вечера. В них таилась надежда, что девушка может быть жива. Она была близким другом коллектива. Информацию о гибели сотрудницы подтвердил директор группы Юрий Чернышевский.

Напомним, что предполагаемые преступники пойманы. По их вине скончались 133 человека. 24 марта объявлен днем скорби.

Ранее был опубликован обновленный список пострадавших в теракте «Крокусе».

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