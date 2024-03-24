Помощница группы «Пикник» погибла во время теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Ранее представители группы заявляли, что Екатерина не выходит на связь с того самого вечера. В них таилась надежда, что девушка может быть жива. Она была близким другом коллектива. Информацию о гибели сотрудницы подтвердил директор группы Юрий Чернышевский.
Напомним, что предполагаемые преступники пойманы. По их вине скончались 133 человека. 24 марта объявлен днем скорби.
Ранее был опубликован обновленный список пострадавших в теракте «Крокусе».