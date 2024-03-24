Пострадавшим в теракте свердловчанам окажут помощь от губернатора

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Ранее Евгений Куйвашев высказал свое глубочайшее соболезнование тем, кто потерял родных, сообщили в департаменте информполитики. Более подробных данных о том, какой конкретно будет помощь, пока нет.
Напомним, что все развлекательные мероприятия были отменены. До 13 мая никаких мероприятий в регионе не будет. 24 марта на правительственных зданиях приспустили флаги.
Также ранее сообщалось, что Евгений Куйвашев провел заседание антитеррористической комиссии.