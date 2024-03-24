tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Пострадавшим в «Крокусе» жителям Свердловской области поможет губернатор

Пострадавшим в теракте свердловчанам окажут помощь от губернатора

24 марта 2024, 10:32
Фото: 1MI

Пострадавшим в «Крокусе» жителям Свердловской области поможет губернатор

Жителям Свердловской области, которые потеряли близких в теракте в «Крокусе», предоставят помощь от губернатора Евгения Куйвашева.

Ранее Евгений Куйвашев высказал свое глубочайшее соболезнование тем, кто потерял родных, сообщили в департаменте информполитики. Более подробных данных о том, какой конкретно будет помощь, пока нет.

Напомним, что все развлекательные мероприятия были отменены. До 13 мая никаких мероприятий в регионе не будет. 24 марта на правительственных зданиях приспустили флаги.

Также ранее сообщалось, что Евгений Куйвашев провел заседание антитеррористической комиссии.

Во всех храмах Нижнего Тагила читают молитвы о жертвах теракта в «Крокусе»
Узнать подробнее
Читайте также:
Инвалид-колясочник погиб в «Крокусе» во время терактаВыпускница УрГЭУ в Екатеринбурге погибла в теракте в «Крокусе»Двое детей из Тагила были на соревнованиях в «Крокус Сити Холл» в день теракта
#Экономика#Помощь#Губернатор#Регион#Теракт#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Антитеррористическая комиссия#Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года
Подпишитесь
Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура
Вчера, 12:55
В этнопарке «Ермаково городище» под Тагилом отказались отменять массовые мероприятия
Вчера, 11:45
Двое детей из Тагила были на соревнованиях в «Крокус Сити Холл» в день теракта
Вчера, 09:36
В Нижнем Тагиле бары массово отменяют мероприятия из-за теракта в «Крокус Сити Холл»
Вчера, 13:48
Мемориал памяти жертв теракта в Москве появился и на Вагонке
Вчера, 19:16
В Нижнем Тагиле люди продолжают нести цветы к мемориалу на Театральной площади
Вчера, 13:18
"