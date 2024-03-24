tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Пьяный водитель спровоцировал ДТП на трассе в Свердловской области

Пьяный водитель спровоцировал страшное ДТП на свердловской трассе

24 марта 2024, 07:56
Фото: ГИБДД Свердловской области

Пьяный водитель спровоцировал ДТП на трассе в Свердловской области

Пьяный автомобилист разогнался на трассе до 170 км, произошла авария. ЧП случилось 23 Марта на 99 км трассы Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда.

Известно, что за рулем авто Lada ехал 26-летний молодой человек. Он был пьян. Во время обгона он выехал на встречку и резался в другую Lada. За рулем был 66-летний мужчина.

В результате нарушитель ПДД получил множественные переломы голени и был доставлен в больницу в Ирбите, сообщили в ГИБДД.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Известно, что молодой человек после распития алкоголя решил развести своих друзей по домам в село Стриганское. Он ехал с превышающей скоростью.

В отношении него составлены административные материалы и вынесено определение о возбуждении дела по ст. 12.33 КоАП РФ.

Второй участник ДТП — житель Туринска. Он ехал из Екатеринбурга домой с внуками 11 и 15 лет. Все были пристегнуты и не травмировались. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга перебегал дорогу на красный свет и попал под машину.

Скончался отец девятерых детей, пострадавший в ДТП с фурой на свердловской трассе
Узнать подробнее
Читайте также:
На погибшего в ДТП под Новыми Сергами водителя неоднократно составляли протоколыВ Нижних Сергах погиб водитель Honda в смертельном ДТП с грузовикомПострадавшая в ДТП 2015 года спустя 10 лет поблагодарила тагильчанку за помощь
#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Алкоголь#Расследование#Туринск#Скорость#ЧП#Пьяный водитель#18+#Екатеринбург#Дело#Авария#Дарья Сорокина#Административные материалы
Подпишитесь
Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура
Вчера, 12:55
В этнопарке «Ермаково городище» под Тагилом отказались отменять массовые мероприятия
Вчера, 11:45
Двое детей из Тагила были на соревнованиях в «Крокус Сити Холл» в день теракта
Вчера, 09:36
В Нижнем Тагиле бары массово отменяют мероприятия из-за теракта в «Крокус Сити Холл»
Вчера, 13:48
Мемориал памяти жертв теракта в Москве появился и на Вагонке
Вчера, 19:16
В Нижнем Тагиле люди продолжают нести цветы к мемориалу на Театральной площади
Вчера, 13:18
"