Пьяный водитель спровоцировал страшное ДТП на свердловской трассе

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Известно, что за рулем авто Lada ехал 26-летний молодой человек. Он был пьян. Во время обгона он выехал на встречку и резался в другую Lada. За рулем был 66-летний мужчина.
В результате нарушитель ПДД получил множественные переломы голени и был доставлен в больницу в Ирбите, сообщили в ГИБДД.
Известно, что молодой человек после распития алкоголя решил развести своих друзей по домам в село Стриганское. Он ехал с превышающей скоростью.
В отношении него составлены административные материалы и вынесено определение о возбуждении дела по ст. 12.33 КоАП РФ.
Второй участник ДТП — житель Туринска. Он ехал из Екатеринбурга домой с внуками 11 и 15 лет. Все были пристегнуты и не травмировались. Проводится расследование.
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга перебегал дорогу на красный свет и попал под машину.