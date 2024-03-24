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Published Сегодня, 09:24

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Updated Сегодня, 09:26

Сергей Светлаков рассказал подробности нахождения в «Крокусе» во время теракта

Сергей Светлаков рассказал, как ему удалось выжить во время теракта в «Крокусе»

24 марта 2024, 09:24
Фото: со страницы во «ВКонтакте» Сергея Светлакова

Сергей Светлаков рассказал подробности нахождения в «Крокусе» во время теракта

Шоумен Сергей Светлаков рассказал, как ему удалось выжить во время теракта в «Крокусе».

Известно, что Сергей — поклонник творчества группы «Пикник». Он часто ходил на концерты группы. О страшном опыте, который он пережил вечером 22 марта, шоумен рассказал журналистке Ксении Собчак.

По словам Сергея, на концерт он пришел вместе с племянницей. Его супруга опаздывала, поэтому Сергей и племянница зашли в зал без нее.

Через считанные минуты после того, как они оказались в зале, началось страшное. Террористы зашли в здание и начали расстреливать зрителей в упор.

Сергей утверждает, что террористы вошли в зал с той стороны, где находились ложи, где они и были. Они стали песперерывно стрелять по всем сторонам. Часть людей побежала к сцене, а часть в узкий коридор. Туда побежал и Сергей с племянницей.

Далее рабоиница «Крокуса», которую Сергей называет настоящим героем, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож — был страх, что оттуда выбегут преступники.

Дальше мы решили забаррикадировать входы в наш коридор. Дальше дверь в коридор снесли — это сделали зрители, бегущие люди, — вспоминает шоумен.

Что это были зрители они сперва не знали и подумали, что это террористы. Поэтому все те, кто там находился, в этот жуткий момент буквально подумали, что это последние мгноверия их жизни. Сергей рассказал, что это было похоже на ад.

Далее люди почувствовали сильное задымление. Тогда девушка открыла другие двери и по лестнице толпа выбежала в фойе. Все оказались в окутанном дымом помещении.

Всем им удалось выбежать на улицу без верхней одежды. После этого они бежали еще несколько километров до места, где Сергея и племянницу в машине ждала супруга шоумена, к счастью, опоздавшая в тот день.

Сергей очень благодарен сотруднице «Крокуса», которая помогла стольким людям найти выход и добраться до него.

Ранее сообщалось, что во всех храмах Нижнего Тагила читают молитвы о жертвах теракта в «Крокусе».

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