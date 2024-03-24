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Снег с дождем накроют Нижний Тагил в последнюю неделю марта

Снег с дождем накроют Нижний Тагил в последнюю неделю марта

24 марта 2024, 08:14
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в последнюю неделю марта прогнозируется снег с дождем, а также сильный снегопад в один из дней.

Так, в понедельник, 25 марта, будет +7 градусов. Ветер усилится до 10 метров в секунду. В этот день будет пасмурно, возможен небольшой дождь, следует из данных сайта Гисметео.

26 марта будет +10 градусов, ветер стихнет, не будет и осадков. 27 марта прогнозируется снег с дождем и ветер до 12 метров в секунду.

28 марта метеорологи ожидают сильный снегопад. Число выпадших осадков превысит норму. Ветер в этот день составит 10 метров в секунду, прогнозируется -2 градуса. 29 марта в городе будет около +2 градусов и небольшой снег.

В выходные ветер может усилиться до 11 метров в секунду, в оба дня будет около +7 градусов. Также вероятен небольшой снег с дождем.

Ранее сообщалось, что похолодание и сильный ветер накроют регион на непродолжительное время.

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