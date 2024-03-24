Снег с дождем накроют Нижний Тагил в последнюю неделю марта

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Так, в понедельник, 25 марта, будет +7 градусов. Ветер усилится до 10 метров в секунду. В этот день будет пасмурно, возможен небольшой дождь, следует из данных сайта Гисметео.
26 марта будет +10 градусов, ветер стихнет, не будет и осадков. 27 марта прогнозируется снег с дождем и ветер до 12 метров в секунду.
28 марта метеорологи ожидают сильный снегопад. Число выпадших осадков превысит норму. Ветер в этот день составит 10 метров в секунду, прогнозируется -2 градуса. 29 марта в городе будет около +2 градусов и небольшой снег.
В выходные ветер может усилиться до 11 метров в секунду, в оба дня будет около +7 градусов. Также вероятен небольшой снег с дождем.
Ранее сообщалось, что похолодание и сильный ветер накроют регион на непродолжительное время.