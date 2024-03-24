У вокзала в Нижнем Тагиле появился мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Снимки нового, третьего мемориала в городе, прислали в редакцию TagilCity.ru местные жители. У нового мемориала были замечены цветы, а также плюшевый медведь.
Ранее в городе были организованы два мемориала. Один находится в центре города, а второй на Вагонке. Теперь на эти три мемориала тагильчане несут алые гвоздики, детские игрушки и свечи.
Там можно увидеть лист с надписью «Крокус Сити Скорбим 22.03.2024». Таким образом граждане выражают свою скорбь.
Напомним, что эта трагедия унесла жизни 133 человек. Минздрав Подмосковья регулярно актуализирует список пострадавших. В их числе есть и дети.