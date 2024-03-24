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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

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Updated Сегодня, 12:16

У вокзала в Нижнем Тагиле появился мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе»

У вокзала в Нижнем Тагиле появился мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе»

24 марта 2024, 12:14
Фото: tagilcity.ru
Стихийный мемориал организовали неравнодушные граждане около вокзала в Нижнем Тагиле.

Снимки нового, третьего мемориала в городе, прислали в редакцию TagilCity.ru местные жители. У нового мемориала были замечены цветы, а также плюшевый медведь.

Ранее в городе были организованы два мемориала. Один находится в центре города, а второй на Вагонке. Теперь на эти три мемориала тагильчане несут алые гвоздики, детские игрушки и свечи.

Там можно увидеть лист с надписью «Крокус Сити Скорбим 22.03.2024». Таким образом граждане выражают свою скорбь.

Напомним, что эта трагедия унесла жизни 133 человек. Минздрав Подмосковья регулярно актуализирует список пострадавших. В их числе есть и дети.

Журналист и писатель из Нижнего Тагила побывал на месте теракта в «Крокусе»
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