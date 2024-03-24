Уровень продаж МСБ достиг максимальных значений за последние несколько лет

В феврале одобрение займа получили 15% предпринимателей, что на 3 п. п. меньше, чем в январе. При этом уже имели действующий кредит на 2 п. п. больше МСП — 14%, что стало следствием всплеска спроса на финансирование в январе. До рекордных показателей за последние 10 месяцев — до 11% выросла доля МСП, не получивших кредит или из-за фактического отказа, или из-за неуверенности в том, что его одобрят после подачи заявки.