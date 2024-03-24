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В Басманном суде Москвы 24 марта изберут меру пресечения террористам

В Басманном суде Москвы 24 марта изберут меру пресечения террористам

24 марта 2024, 10:35
Фото: 1MI
Террористам, которые были задержаны, сегодня, 24 марта, изберут меру пресечения в Басманном суде Москвы.

Уже сейчас к зданию суда съезжаются усиленные подразделения полиции и Росгвардии. Также выставляются ограждения.

В скором времени на автозаке к зданию суда подозреваемых. Недавно их допросили в СК РФ.

Напомним, что 23 марта предполагаемых террористов задержали. После появилось видео допроса одного из подозреваемых в расстреле людей. Задержанный сообщал, что убил людей из-за 500 тысяч рублей, из которых от заказчика преступления он получил 250 тысяч.

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#Полиция#Москва#Криминал#Задержание#Ограждения#Росгвардия#Допрос#Терроризм#Террористы#18+#Екатеринбург#Автозак#Дарья Сорокина#Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года
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