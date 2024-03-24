В Басманном суде Москвы 24 марта изберут меру пресечения террористам

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Уже сейчас к зданию суда съезжаются усиленные подразделения полиции и Росгвардии. Также выставляются ограждения.
В скором времени на автозаке к зданию суда подозреваемых. Недавно их допросили в СК РФ.
Напомним, что 23 марта предполагаемых террористов задержали. После появилось видео допроса одного из подозреваемых в расстреле людей. Задержанный сообщал, что убил людей из-за 500 тысяч рублей, из которых от заказчика преступления он получил 250 тысяч.