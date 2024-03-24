В ТЦ Екатеринбурга собирают данные о мигрантах

В сеть попало объявление, в котором говорится, что в ТЦ «Гринвич» до 16:00 24 марта нужно «предоставить список всех работников — граждан ЦАР». Речь идет о таджиках, узбеках, кыргызах, казахах, туркменах. Иначе им грозит штраф — три тысячи.