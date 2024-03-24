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Updated Сегодня, 12:28

В ТЦ Екатеринбурга собирают данные о мигрантах

В ТЦ Екатеринбурга собирают данные о мигрантах

24 марта 2024, 12:26
Фото: 1MI
В ТРЦ Екатеринбурга полицейские занимаются сбором данных об иностранцах. В такой рейд стражи порядка вышли после трагедии в «Крокусе».

Проверки проводятся в крупных торговых центрах, в том числе в ТЦ «Гринвич», пишет Ура.ру.

В сеть попало объявление, в котором говорится, что в ТЦ «Гринвич» до 16:00 24 марта нужно «предоставить список всех работников — граждан ЦАР». Речь идет о таджиках, узбеках, кыргызах, казахах, туркменах. Иначе им грозит штраф — три тысячи.

Такие же объявления были развешаны в ТЦ Veer Mall на в районе ТЦ в Уралмаше.

Ранее в Екатеринбурге силовики ловили «ценных специалистов» из стран СНГ.

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