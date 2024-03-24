В ТЦ Екатеринбурга собирают данные о мигрантах

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Проверки проводятся в крупных торговых центрах, в том числе в ТЦ «Гринвич», пишет Ура.ру.
В сеть попало объявление, в котором говорится, что в ТЦ «Гринвич» до 16:00 24 марта нужно «предоставить список всех работников — граждан ЦАР». Речь идет о таджиках, узбеках, кыргызах, казахах, туркменах. Иначе им грозит штраф — три тысячи.
Такие же объявления были развешаны в ТЦ Veer Mall на в районе ТЦ в Уралмаше.
Ранее в Екатеринбурге силовики ловили «ценных специалистов» из стран СНГ.