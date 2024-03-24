Водитель автобуса потерял сознание за рулем в Екатеринбурге. В салоне был 21 человек

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Водитель ехал на автобусе №86 на улице Щербакова, пишет Ура.ру. Он ехал по маршруту. На место происшествия приезжала скорая.
В салоне автобуса находился 21 человек, никто из них не пострадал.
Ранее в Свердловской области оштрафовали мужчину после ЧП с инсультом на трассе. Тогда дальдобойщику стало плохо за рулем, остановившие его сотрудниги ГИБДД решили, что он пьян и заперли его в кабине служеюного авто, чтобы он «протрезвел». Таким образом мужчина получил медпомочь позже, чем мог бы.