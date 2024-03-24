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Водитель автобуса потерял сознание и влетел в забор в Екатеринбурге

Водитель автобуса потерял сознание за рулем в Екатеринбурге. В салоне был 21 человек

24 марта 2024, 07:07
Фото: 1MI

Водитель автобуса потерял сознание и влетел в забор в Екатеринбурге

Водитель автобуса потерял сознание прямо за рулем. Он влетел в ограждение.

Водитель ехал на автобусе №86 на улице Щербакова, пишет Ура.ру. Он ехал по маршруту. На место происшествия приезжала скорая.

В салоне автобуса находился 21 человек, никто из них не пострадал.

Ранее в Свердловской области оштрафовали мужчину после ЧП с инсультом на трассе. Тогда дальдобойщику стало плохо за рулем, остановившие его сотрудниги ГИБДД решили, что он пьян и заперли его в кабине служеюного авто, чтобы он «протрезвел». Таким образом мужчина получил медпомочь позже, чем мог бы.

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