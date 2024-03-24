Водитель автобуса потерял сознание за рулем в Екатеринбурге. В салоне был 21 человек

Ранее в Свердловской области оштрафовали мужчину после ЧП с инсультом на трассе. Тогда дальдобойщику стало плохо за рулем, остановившие его сотрудниги ГИБДД решили, что он пьян и заперли его в кабине служеюного авто, чтобы он «протрезвел». Таким образом мужчина получил медпомочь позже, чем мог бы.