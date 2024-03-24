Выпускница УрГЭУ в Екатеринбурге погибла в теракте в «Крокусе»

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
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Женщине было 44 года. Родные Натальи не могут поверить, что это случилось. Им предстоит пройти через процедуру опознания, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, что по последним данным, погибшими в этом страшном теракте числятся 133 человека. После произощедшего в регионе ограничили проведение любых мероприятий до середины мая.
По всей стране и за ее пределами сейчас появляются стихийные мемориалы в память о жертвах. А 24 марта был объявлен днем траура.