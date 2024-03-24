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Выпускница УрГЭУ в Екатеринбурге погибла в теракте в «Крокусе»

Выпускница УрГЭУ в Екатеринбурге погибла в теракте в «Крокусе»

24 марта 2024, 05:29
Фото: «КП-Екатеринбург»
Наталья Зудина из Екатеринбурга оказалась в списке погибших во время теракта в «Крокусе». Она — выпускница УрГЭУ.

Женщине было 44 года. Родные Натальи не могут поверить, что это случилось. Им предстоит пройти через процедуру опознания, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, что по последним данным, погибшими в этом страшном теракте числятся 133 человека. После произощедшего в регионе ограничили проведение любых мероприятий до середины мая.

По всей стране и за ее пределами сейчас появляются стихийные мемориалы в память о жертвах. А 24 марта был объявлен днем траура.

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#Свердловская область#Криминал#Теракт#Опознание#18+#Екатеринбург#УрГЭУ#Выпускница#Погибла#Родные#Дарья Сорокина#Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года
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