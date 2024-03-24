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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Журналист и писатель из Нижнего Тагила побывал на месте теракта в «Крокусе»

Журналист и писатель из Нижнего Тагила побывал на месте теракта в «Крокусе»

24 марта 2024, 11:43
Фото: «Известия»
Журналист из Нижнего Тагила Максим Васюнов побывал на месте трагедии в «Крокусе».

Сообщается, что вечером 22 марта на станции метро «Строгино» все выглядело как обычно. В это время там толпятся люди, которые выбежали из «Крокуса». Репортаж журналиста размещен на сайте «Российской газеты».

Кто-то из москвичей набирал 03, кто-то снимал все на видео, а кто-то предлагал девушками отдать свои куртки (выбежавшие из ТЦ были без верхней одежды). Никаких лишних вопросов напуганным людям не задавали.

Со стороны МКАДа был слышен вой сирен, а в Строгино явно ощущался запах гари. К метро подъехала бригада скорой, от медпомощи все отказались. Четверо людей сели в такси.

Вдоль МКАДа стояли десятки машин, водители и пассажиры — рядом. По данным издания, люди вели себя очень сплоченно. Все были готовы помочь, чем смогут, и абсолютно бесплатно.

К примеру, останавливались таксисты, предлагали людям воду и лекарства. Кто-то приехал сюда специально, чтобы снять происходящее на видео или предложить свою помощь.

Работало много пожарных, силовиков, журналистов. Последних сгоняли с парковки, просили отойти подальше, к трассе. Репортеры видели своими глазами, как огромная концертная площадка полыхала, и как силовики просматривали все припаркованные машины.

Около часа ночи над «Крокусом» черный дым сменился на белый. К этому моменту открытое горение потушили.

Как любое большое горе — теракт 22 марта показал нам в режиме онлайн, кто мы такие на самом деле. К счастью для страны, этот рентген открыл нам нас настоящих, — заключил журналист.

Помощница группы «Пикник» погибла во время теракта в «Крокусе». До этого в музыкантах таилась надежда, что девушка могла выжить, хоть она и не выходила на связь с вечера 22 марта.

Опубликован обновленный список пострадавших в теракте «Крокусе»
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