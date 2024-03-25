15-летний подросток спас десятки людей в «Крокус Сити Холле» во время теракта

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Известно, что подросток подрабатывал на концертной площадке гардеробщиком. Когда начался теракт, он помог нескольким десяткам людей покинуть здание через запасной выход, пишут «Новые известия».
Вместе с Исламом также эвакуировали посетителей еще несколько школьников: Артем, Никита и еще один Артем. Зрители сперва побежали к служебному помещению, однако там был тупик.
Школьники помогли им выбраться через другой выход, после чего сами покинули здание и отвели их на безопасное расстояние.
Напомним, террористический акт произошел 22 марта 2024 года. Неизвестные устроили стрельбу по зрителям, которые пришли на концерт группы «Пикник». Более сотни человек погибло. Также есть много пострадавших — их количество тоже превысило сотню человек.
Вскоре задержали четырех подозреваемых в теракте и поместили под стражу на два месяца.