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Published Сегодня, 13:42

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Updated Сегодня, 13:44

Автомойщик из Екатеринбурга угнал иномарку клиента и разбил ее

Автомойщик из Екатеринбурга угнал шикарный Mercedes и разбил его

25 марта 2024, 13:42
Фото: 1MI

Автомойщик из Екатеринбурга угнал иномарку клиента и разбил ее

В Екатеринбурге сотрудник автомойки «Ё-мой-ё» в ТЦ «Апельсин» угнал белый Mercedes cl500. Машину отдали на автомойку за 4 тысячи рублей в вечернее время 23 марта.

Утром 24 марта хозяин пришел за машиной, однако никто из работников не смог объяснить, где она. Через несколько часов автомобиль был найден. Его без спроса взял покататься автомойщик, пишет Е1.

Выяснилось, что он застрял на чужой машине во дворе на Пионерке. Повредил все диски, передний бампер, сломал сидение, а также потерял ключи. Предварительно известно, что он был пьян.

Хозяин автомобиля рассказал, что машина сейчас находится в сервисе. А он намерен судиться с владельцем автомойки. В полиции отметили, что возбуждено дело об угоне.

Предполагаемому злоумышленнику 32 года. Он ранее судим за угрозу убийством и хранение наркотиков. Владелец автомойки — Алексей Волегов. Он рассказал, что это якобы не его работник.

Хозяин не забрал машину с автомойки и ночью ее похитили с территории ТЦ. Бывший сотрудник проник на мойку, похитил ключи и угнал машину. Это был не мой работник, — сказал предприниматель.

Ранее двое мужчин избили жителя Верхней Пышмы и угнали его авто. Ключи они забрали у хозяина после избиения. Они покатались по всему городу и бросили машину.

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#Полиция#Криминал#Преступление#Угон#Автомойка#Мерседес#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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